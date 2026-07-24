आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - २४ जुलै २०२६

पंचांगशुक्रवार : आषाढ शुद्ध १०, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्चिक, सूर्योदय ६.१० सूर्यास्त ७.११, चंद्रोदय दुपारी ३.०८, चंद्रास्त उ. रात्री २.१३, भारतीय सौर श्रावण २ शके १९४८..दिनविशेष२००१ : जपान येथे झालेल्या जागतिक जलतरण स्पर्धेत भारताच्या शिखा टंडनने महिलांच्या १०० मी. फ्री स्टाइलचे अंतर ५९.९६ सेकंदांत पार केले. ही शर्यत एका मिनिटापेक्षा कमी वेळात पूर्ण करणारी ती भारताची सर्वांत लहान खेळाडू आहे.२०१४ : ४८ किलो वजनी गटात वेटलिफ्टर संजिता खुमुकचामने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताला पहिले सुवर्णपदक जिंकून दिले. याच गटात मीराबाई चानू सैखोमने रौप्यपदक पटकाविले. ज्यूदोमध्ये नवज्योत चाना व सुशीला लिक्माबम यांनी रौप्यपदक पटकाविले.२०१६ : भारताचा युवा भालाफेकपटू नीरज चोप्राने जागतिक युवा स्पर्धेत विश्वविक्रमासह पदक पटकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.