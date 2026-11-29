पंचांगरविवार : कार्तिक कृष्ण ६, चंद्रनक्षत्र पुष्य, चंद्रराशी कर्क, चंद्रोदय रात्री ११ चंद्रास्त सकाळी ११.२३, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ८ शके १९४८..दिनविशेष२०१५ : दिल्ली अर्ध मॅरेथॉन शर्यतीत भारतीय गटात नितेंद्र रावत आणि ललिता बाबर यांनी विजेतेपद पटकावले.२०१५ : पी. व्ही. सिंधूने सलग तिसऱ्यांदा मकाऊ बॅडमिंटन स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.२०१८ : भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) पीएसएलव्ही-सी ४३ या प्रक्षेपकाद्वारे हायसिस या भारताच्या भूनिरीक्षक उपग्रहासह इतर ३० उपग्रहांचे अवकाशात यशस्वी प्रक्षेपण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.