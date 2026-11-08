आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - ०८ नोव्हेंबर २०२६

पंचांगरविवार : आश्विन कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.३८ सूर्यास्त ५.५७, चंद्रोदय सकाळी ६.२९ चंद्रास्त सायंकाळी ५.१०, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, अभ्यंगस्नान, दर्श अमावास्या, महावीर निर्वाण - जैन, अमावास्या प्रारंभ सकाळी ११.२८, भारतीय सौर कार्तिक १७ शके १९४८..दिनविशेष१८८९: मोंटाना हे अमेरिकेचे ४१ वे राज्य बनले.१८९५: दुसराच एक प्रयोग करत असताना विल्हेम राँटजेन यांना क्ष किरणांचा शोध लागला.१९३२: अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघाच्या महाराष्ट्र शाखेची स्थापना.१९३९: म्युनिक येथे अॅडॉल्फ हिटलर प्राणघातक हल्ल्यातुन बचावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.