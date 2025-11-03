संस्कृती

Daily horoscope: आजचे राशिभविष्य-३ नाेव्हेंबर २०२५

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
Daily horoscope for 3 November 2025 — discover your zodiac fortune, lucky color, and number for the day.

Daily horoscope for 3 November 2025 — discover your zodiac fortune, lucky color, and number for the day.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मेष : वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

वृषभ : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील.

मिथुन : कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

कर्क : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय आणि अंदाज अचूक ठरतील.

सिंह : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

कन्या : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. मन आनंदी आणि आशावादी राहील.

तूळ : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृश्‍चिक : संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

धनू : मनोबल आणि आत्मविश्‍वास वाढेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

मकर : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. काही

कामे धाडसाने पार पाडाल.

कुंभ : अचानक धनलाभाची शक्यता. मनोबल उत्तम राहील.

मीन : तुमच्या कार्यक्षेत्रात

सुसंवाद साधाल. रखडलेली

कामे मार्गी लागतील.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Cancer
Aries Horoscope
Virgo Horoscope
Daily Horoscope
Zodiac Signs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com