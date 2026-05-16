Panchang 15 May 2026 : आजचे पंचांग! शनि जयंती, अमावस्या आणि शुभ मुहूर्त; जाणून घ्या दिवसाचे संपूर्ण राशीभविष्य

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०३☀️ सूर्यास्त – १८:५७🌞 चंद्रोदय – चंद्रोदय नाही⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३⭐ सायं संध्या – १८:५७ ते २०:०९⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२२⭐ प्रदोषकाळ – १८:५७ ते २१:१०⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२⭐ राहु काळ – ०९:१६ ते १०:५३⭐ यमघंट काळ – १४:०६ ते १५:४३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १४:०६ ते १५:४३ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:४३ ते १७:२० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३९ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:१२ ते १२:५५ | २१:१० ते २३:२३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०३ ते ११:१२ | १२:५५ ते २१:१० | २३:२३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०५:१३ ते ११:५६ | ओहोटी: ११:५६ ते १८:४४ | भरती: १८:४४ ते ००:२७ पुढील दिवस | ओहोटी: ००:२७ पुढील दिवस ते ०६:०७ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ) १६:३८ नं. सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी २५:१२ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – २५:१२ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – वैशाखपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – अमावस्या (२५:१२ नं.) प्रतिपदावार – शनिवारनक्षत्र – भरणी (१६:३८ नं.) कृत्तिकायोग – सौभाग्य (०९:०९ नं.) शोभनकरण – चतुष्पाद (१४:१९ नं.) नागचंद्र रास – मेष (२२:१५ नं. वृषभ)सूर्य रास – वृषभगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – दर्श-स्नानदानासाठी अमावास्या, सर्वेषाम् अन्वाधानं, वैश्वदेव:, पिंडपितृयज्ञ:, श्रीशनैश्चर जयंती, भावुका अमावास्या, शनिशिंगणापूर यात्रा✅ विशेष 👉हिंदू धर्मात अधिकमासाला अत्यंत महत्व आहे. हा महिना भगवान विष्णू यांना समर्पित असल्याने या संपूर्ण महिन्यात भगवान विष्णूंची पूजा आराधना केली जाते. तसेच या महिन्यात घरी जावयाला आमंत्रण देऊन त्याला 33 या संख्येत विविध गोष्टींचे वाण दिले जाते. यामागे देखील एक धार्मिक शास्त्र आहे.हे शास्त्र कोणते? या काळात कोणती व्रते करावीत आणि कोणत्या गोष्टी करणे टाळावेत? याविषयी विस्तृत माहिती सांगताहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/oiHLiS6hrzQ?si=jDyMJ7akgi2_vPMD👉 शुभाशुभ दिवस - प्रतिकूल दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अमावस्या श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शनि वज्रपंजर कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस नीलमणि, काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – स्त्रीसंग, परान्न भोजन🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , तुळ , वृश्चिक , कुंभ — या राशींना २२:१५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , कर्क , सिंह , वृश्चिक , धनु , मीन — या राशींना २२:१५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.