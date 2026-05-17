Panchang 17 May 2026 : आजचे पंचांग 17 मे 2026! अधिक मासारंभ, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ अन् चंद्रबळ, धार्मिक विशेष जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०३☀️ सूर्यास्त – १८:५७🌞 चंद्रोदय – ०६:०३⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३⭐ सायं संध्या – १८:५७ ते २०:०९⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२२⭐ प्रदोषकाळ – १८:५७ ते २१:१०⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२⭐ राहु काळ – १७:२० ते १८:५७⭐ यमघंट काळ – १२:३० ते १४:०६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:१६ ते १०:५३ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५३ ते १२:३० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३९ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – —⚠️ कार्यनाशक वेळा – —🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०६:०७ ते १२:५९ | ओहोटी: १२:५९ ते १९:५४ | भरती: १९:५४ ते ०१:३२ पुढील दिवस | ओहोटी: ०१:३२ पुढील दिवस ते ०७:०८ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – २२:४८ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – प्रतिपदा (२२:४८ नं.) द्वितीयावार – रविवारनक्षत्र – कृत्तिका (१५:०३ नं.) रोहिणीयोग – शोभन (०६:११ नं.) अतिगंडकरण – किंस्तुघ्न (१२:०० नं.) बवचंद्र रास – वृषभसूर्य रास – वृषभगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – अधिक मासारंभ, मलमासारंभ, पुरुषोत्तममासारंभ, करिदिन (शुभ कामांस वर्ज्य), दशहरारंभ, काशीत दशाश्वमेधतीर्थात स्नान केल्यास पापमुक्ती, प्रतिपदा ते दशमीपर्यंत दिनवृद्धीसंख्येने गंगास्तोत्र पाठ करणे, सर्वेषाम् दर्शेष्टि:, दृश्य अगस्तितारा अस्त✅ विशेष 👉हिंदू धर्मात अधिकमासाला अत्यंत महत्व आहे. हा महिना भगवान विष्णू यांना समर्पित असल्याने या संपूर्ण महिन्यात भगवान विष्णूंची पूजा आराधना केली जाते. तसेच या महिन्यात घरी जावयाला आमंत्रण देऊन त्याला 33 या संख्येत विविध गोष्टींचे वाण दिले जाते. यामागे देखील एक धार्मिक शास्त्र आहे.हे शास्त्र कोणते? या काळात कोणती व्रते करावीत आणि कोणत्या गोष्टी करणे टाळावेत? याविषयी विस्तृत माहिती सांगताहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/oiHLiS6hrzQ?si=jDyMJ7akgi2_vPMD👉 शुभाशुभ दिवस - करिदिन(वर्ज्य दिवस)👉 श्राद्ध तिथी - प्रतिपदा श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – सूर्य कवच स्तोत्राचे पठण आणि 'श्री सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – कोहळा, अभ्यंगस्नान, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.