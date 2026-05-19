Panchang 19 May 2026 : पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, तिथी-नक्षत्र आणि आजचे धार्मिक महत्त्व

Panchang 19 May 2026 : संपूर्ण मराठी पंचांग वाचा. सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, तिथी, नक्षत्र, योग, करण आणि आजचे धार्मिक विशेष जाणून घ्या.
मंगळवारी कोणत्या राशीला मिळणार धनलाभ आणि यश?

Aarti Badade
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०२

☀️ सूर्यास्त – १८:५८

🌞 चंद्रोदय – ०८:११

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२

⭐ सायं संध्या – १८:५८ ते २०:१०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५८ ते २१:१०

⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२

⭐ राहु काळ – १५:४४ ते १७:२१

⭐ यमघंट काळ – ०९:१६ ते १०:५३

