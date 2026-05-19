Panchang 19 May 2026 : पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, तिथी-नक्षत्र आणि आजचे धार्मिक महत्त्व

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०२☀️ सूर्यास्त – १८:५८🌞 चंद्रोदय – ०८:११⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२⭐ सायं संध्या – १८:५८ ते २०:१०⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२२⭐ प्रदोषकाळ – १८:५८ ते २१:१०⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२⭐ राहु काळ – १५:४४ ते १७:२१⭐ यमघंट काळ – ०९:१६ ते १०:५३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५३ ते १२:३० 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३० ते १४:०७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३९ ते १५:३१⏳ कार्यसिद्धी वेळा – १२:०४ ते १२:३० | १४:०६ ते १४:३८ | १७:२२ ते १८:०४ | २०:२५ ते २२:३८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०४ ते ०७:४६ | ०९:२९ ते १२:०४ | १४:३८ ते १६:२१ | १८:०४ ते २०:२५ | २२:३८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०८:१४ ते १५:१२ | ओहोटी: १५:१२ ते २२:०९ | भरती: २२:०९ ते ०३:४५ पुढील दिवस | ओहोटी: ०३:४५ पुढील दिवस ते ०९:२२ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ) ११:४५ नं. बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – १७:५६ पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – तृतीया (१७:५६ नं.) चतुर्थीवार – मंगळवारनक्षत्र – मृगशीर्ष (११:४५ नं.) आर्द्रायोग – धृति (२१:०३ नं.) शूलकरण – तैतिल (०७:०८ नं.) गरजचंद्र रास – मिथुनसूर्य रास – वृषभगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – मु. जिलहिज १२ हिजरी सन १४४७, भद्रा २८.४६ नं., यमघंट ११.४५ नं.✅ विशेष 👉हिंदू धर्मात अधिकमासाला अत्यंत महत्व आहे. हा महिना भगवान विष्णू यांना समर्पित असल्याने या संपूर्ण महिन्यात भगवान विष्णूंची पूजा आराधना केली जाते. तसेच या महिन्यात घरी जावयाला आमंत्रण देऊन त्याला 33 या संख्येत विविध गोष्टींचे वाण दिले जाते. यामागे देखील एक धार्मिक शास्त्र आहे.हे शास्त्र कोणते? या काळात कोणती व्रते करावीत आणि कोणत्या गोष्टी करणे टाळावेत? याविषयी विस्तृत माहिती सांगताहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/oiHLiS6hrzQ?si=jDyMJ7akgi2_vPMD👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – संकटनाशन गणपती स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे