आजचे पंचांग 29 जुलै 2026! गुरुपौर्णिमा, बेंदूर आणि शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१४☀️ सूर्यास्त – १९:०६🌞 चंद्रोदय – १९:१२⭐ प्रात: संध्या – ०५:०२ ते ०६:१४⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३१⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१९⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १२:४० ते १४:१६⭐ यमघंट काळ – ०७:५० ते ०९:२७.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:१४ ते ०७:५० 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:५० ते ०९:२७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:४०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२७ ते १२:१४ | १४:४८ ते १८:१४ | १९:०६ ते २२:०४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१४ ते ०८:४८ | १२:१४ ते १४:४८ | १८:१४ ते १९:०६ | २२:०४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १९:१७ ते २४:५६ | ओहोटी: २४:५६ ते ३०-०७-२०२६ ०६:३८ | भरती: ३०-०७-२०२६ ०६:३८ ते ३०-०७-२०२६ १३:१९ | ओहोटी: ३०-०७-२०२६ १३:१९ ते ३०-०७-२०२६ १९:५५🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २०:३४ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – २०:३४ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – पौर्णिमा (२०:३४ नं.) प्रतिपदावार – बुधवारनक्षत्र – उत्तराषाढा (१६:०५ नं.) श्रवणयोग – प्रीति (२४:१७ नं.) आयुष्मानकरण – भद्रा (०७:५२ नं.) बवचंद्र रास – मकरसूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा ०७.५२ प., स्नानदानासाठी पौर्णिमा, गुरुपौर्णिमा, व्यासपौर्णिमा, व्यासपूजन, संन्यासियांचा चातुर्मास्यारंभ, गणपूजा, महाराष्ट्रीय बेंदूर, वृषभपूजा, अन्नदान करणे(परविद्धाग्राह्या),कोकिलाव्रतारंभ (महिनाभर)(सायाण्हव्यापिनी पौर्णमास्यां), शिवशयनोत्सव(प्रदोषव्यापिन्यां पौर्णमास्यां), सर्वेषाम् अन्वाधानं, मन्वादि, मन्वादि श्राद्ध🛑 विशेष👉चातुर्मास हा सनातन धर्मातील अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी महत्त्वाचा काळ मानला जातो. या काळात कोणती कामे करावीत, कोणती टाळावीत, आहार-विहार, व्रत, पूजा आणि दैनंदिन जीवनातील नियम काय आहेत, याबद्दल अनेकांना प्रश्न पडतात.या व्हिडिओमध्ये आम्ही चातुर्मासातील महत्त्वाचे Do's आणि Don'ts, पारंपरिक नियम आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार पाळावयाच्या गोष्टी सोप्या भाषेत सांगितल्या आहेत.https://youtube.com/watch?v=nM_YXKSjbtE&si=2BmArDJRgVXOxhgW👉 शुभाशुभ दिवस - ०७:५२ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - पौर्णिमा श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.