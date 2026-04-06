Panchang 6 April 2026 : सोमवारचा दिवस शुभ की अशुभ? जाणून घ्या राहुकाल, शुभ मुहूर्त आणि तिथी!

Today Panchang : आजच्या पंचांगानुसार जाणून घ्या तिथी, नक्षत्र, राहुकाल, शुभ-अशुभ वेळा आणि दिवसाचे विशेष योग. कोणते काम कधी करावे आणि काय टाळावे याची सविस्तर माहिती येथे वाचा.
panchang

panchang 

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२८

☀ सूर्यास्त – १८:४६

🌞 चंद्रोदय – २२:३९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१६ ते ०६:२८

⭐ सायं संध्या – १८:४६ ते १९:५८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४६ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – ०८:०० ते ०९:३२

⭐ यमघंट काळ – ११:०४ ते १२:३७

