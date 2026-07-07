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आजचे पंचांग 7 जुलै २०२६! कालाष्टमी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि राशीनुसार महत्त्वाच्या सूचना

Panchang : ७ जुलै २०२६ मंगळवारचे संपूर्ण पंचांग जाणून घ्या. कालाष्टमी, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, उपासना, दान आणि दिवसाचे धार्मिक महत्त्व एका क्लिकमध्ये
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०६

☀️ सूर्यास्त – १९:१०

🌞 चंद्रोदय – २४:११

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५४ ते ०६:०६

⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:३३

⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२१

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – १५:५४ ते १७:३२

⭐ यमघंट काळ – ०९:२२ ते ११:००

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