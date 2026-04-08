Daily Panchang 8 April 2026 : शुभ मुहूर्त, राहू काळ आणि दिनविशेष जाणून घ्या

Daily Panchang : 8 एप्रिल 2026 चे सविस्तर पंचांग जाणून घ्या. शुभ मुहूर्त, राहू काळ, तिथी, नक्षत्र आणि दिवसातील महत्त्वाच्या वेळांची माहिती एका क्लिकमध्ये.
Panchang 

Panchang 

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२७

☀ सूर्यास्त – १८:४७

🌞 चंद्रोदय – २४:२४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७

⭐ सायं संध्या – १८:४७ ते १९:५९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:१९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४७ ते २१:०७

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – १२:३७ ते १४:०९

⭐ यमघंट काळ – ०७:५९ ते ०९:३२

