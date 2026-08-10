संस्कृती

आजचे पंचांग १० ऑगस्ट २०२६! सोमप्रदोषासह जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा

Panchang : १० ऑगस्ट २०२६चे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग जाणून घ्या. तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, सोमप्रदोष आणि मीन राशीतील वक्री शनीची माहिती येथे पाहा.
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panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१८

☀️ सूर्यास्त – १९:००

🌞 चंद्रोदय – २८:३०

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०६ ते ०६:१८

⭐ सायं संध्या – १९:०० ते २०:१२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२७

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०० ते २१:१५

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१

⭐ राहु काळ – ०७:५३ ते ०९:२८

⭐ यमघंट काळ – ११:०३ ते १२:३९

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