आजचे पंचांग १० ऑगस्ट २०२६! सोमप्रदोषासह जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१८☀️ सूर्यास्त – १९:००🌞 चंद्रोदय – २८:३०⭐ प्रात: संध्या – ०५:०६ ते ०६:१८⭐ सायं संध्या – १९:०० ते २०:१२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२७⭐ प्रदोषकाळ – १९:०० ते २१:१५⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१⭐ राहु काळ – ०७:५३ ते ०९:२८⭐ यमघंट काळ – ११:०३ ते १२:३९.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:४९ ते १७:२४ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:१८ ते ०७:५३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४६ ते १५:३६⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:४१ ते ११:०३ | १३:५५ ते १९:०० | २३:३१ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१८ ते ०९:४१ | ११:२२ ते १३:५५ | १९:०० ते २३:३१🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०३:२५ ते १०:२१ | ओहोटी: १०:२१ ते १७:१५ | भरती: १७:१५ ते २२:५३ | ओहोटी: २२:५३ ते २८:३३🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – २७:३५ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – त्रयोदशी (२७:३५ नं.) चतुर्दशीवार – सोमवारनक्षत्र – आर्द्रा (१०:३७ नं.) पुनर्वसूयोग – वज्र (२१:०२ नं.) सिद्धिकरण – गरज (१६:४५ नं.) वणीजचंद्र रास – मिथुन (२७:२७ नं. कर्क)सूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २७.३५ नं., सोमप्रदोष (कुलदेवता कोप शान्त्यर्थम्), संत नामदेव महाराज पुण्यतिथी, संत जनाबाई पुण्यतिथी🪐 शनीचे मीन राशीत वक्री भ्रमण: साडेसाती आणि तुमचे भविष्य! 🪐🛑 विशेष👉 दि. २६ जुलै ते १० डिसेंबर २०२६ या कालावधीत शनी महाराज मीन राशीमध्ये वक्री आहेत. शनीविषयी जनमानसात आदरयुक्त भीती असल्यामुळे या काळात नक्की काय घडणार? आपल्या आयुष्यावर याचे काय पडसाद उमटणार? याविषयी सर्वांच्याच मनात उत्सुकता आणि संभ्रम आहे.विशेषतः कुंभ, मीन आणि मेष या साडेसाती सुरू असलेल्या राशींवर या वक्री भ्रमणाचा कसा आणि काय परिणाम होणार?या विशेष व्हिडिओमध्ये पाहा:✅ शनी वक्री होतो म्हणजे नक्की काय? (शास्त्रीय व खगोलीय स्पष्टीकरण)✅ विविध नक्षत्रांच्या जातकांना मिळणारी फळे✅ सर्व १२ राशींवर वक्री शनीचा होणारा प्रभाव✅ शनी पीडा परिहार उपाय: शनीच्या कृपेसाठी कोणी कोणती उपासना व साधना करावी?👇 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा: 👇https://youtube.com/watch?v=CK0BrCpgJ_0&si=uEMpCcqqcl39kP1F👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - त्रयोदशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – वांगे, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , सिंह , कन्या , धनु , मकर — या राशींना २७:२७ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , कर्क , कन्या , तुळ , मकर , कुंभ — या राशींना २७:२७ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे