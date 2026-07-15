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आजचे पंचांग १५ जुलै २०२६! चंद्रदर्शन, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि संपूर्ण दिनविशेष

Panchang : १५ जुलै २०२६ चे आजचे पंचांग वाचा. सूर्योदय, सूर्यास्त, तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रदर्शन, दिनविशेष, धार्मिक माहिती आणि शुभ-अशुभ वेळा एका ठिकाणी जाणून घ्या.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०९

☀️ सूर्यास्त – १९:०९

🌞 चंद्रोदय – ०६:५१

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५७ ते ०६:०९

⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३३

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:२१

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०१

⭐ राहु काळ – १२:३९ ते १४:१६

⭐ यमघंट काळ – ०७:४६ ते ०९:२४

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