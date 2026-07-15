आजचे पंचांग १५ जुलै २०२६! चंद्रदर्शन, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि संपूर्ण दिनविशेष

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०९☀️ सूर्यास्त – १९:०९🌞 चंद्रोदय – ०६:५१⭐ प्रात: संध्या – ०४:५७ ते ०६:०९⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३३⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:२१⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०१⭐ राहु काळ – १२:३९ ते १४:१६⭐ यमघंट काळ – ०७:४६ ते ०९:२४.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:०९ ते ०७:४६ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:४६ ते ०९:२४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४९ ते १५:४१⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२४ ते १२:१३ | १४:४९ ते १८:१७ | १९:०९ ते २२:०५⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०९ ते ०८:४५ | १२:१३ ते १४:४९ | १८:१७ ते १९:०९ | २२:०५ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०६:५५ ते १३:४१ | ओहोटी: १३:४१ ते २०:२२ | भरती: २०:२२ ते २६:०९ | ओहोटी: २६:०९ ते १६-०७-२०२६ ०८:००🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी १३:२७ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – १३:२७ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – आषाढपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – प्रतिपदा (१३:२७ नं.) द्वितीयावार – बुधवारनक्षत्र – पुष्य (२३:४४ नं.) आश्लेषायोग – हर्षण (०९:१३ नं.) वज्रकरण – बव (१३:२७ नं.) बालवचंद्र रास – कर्कसूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – चंद्रदर्शन मु.३०, समसंज्ञक, उत्तरशृंगं(सुभिक्षकरं), चंद्रास्त:२०.१८, एकभक्तव्रतारंभ (पूर्ण महिनाभर), सर्वेषाम् दर्शेष्टि:, द्वितीया श्राद्ध🛑विशेष👉 💍 फक्त आवड किंवा फॅशन म्हणून रत्न घालताय? मग सावधान! 💍यश, कीर्ती आणि समृद्धी मिळावी म्हणून आपण बोटात किंवा गळ्यात एखादे रत्न जडवून घेतो. पण ते रत्न खरंच तुमच्या कुंडलीनुसार योग्य आहे का? की एखादे चुकीचे रत्न तुमच्या अडचणी आणखी वाढवत आहे?रत्नशास्त्राचा खरा उद्देश काय आहे, हे सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.या व्हिडिओमध्ये जाणून घ्या:सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ नक्की पहा:https://youtube.com/watch?v=7sO1l_slfJQ&si=yTOa1k0Z70ubC7OS👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वितीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – श्री विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – कोहळा, अभ्यंगस्नान, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.