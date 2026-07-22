संस्कृती

आजचे पंचांग 22 जुलै 2026! दुर्गाष्टमी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि दिनविशेष

Panchang : 22 जुलै 2026, बुधवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. आजची तिथी, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, सूर्योदय-सूर्यास्त, दुर्गाष्टमी आणि दिनविशेष यांची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१२

☀️ सूर्यास्त – १९:०८

🌞 चंद्रोदय – १३:२३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०० ते ०६:१२

⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३२

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:२०

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १२:४० ते १४:१७

⭐ यमघंट काळ – ०७:४९ ते ०९:२६

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