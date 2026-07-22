आजचे पंचांग 22 जुलै 2026! दुर्गाष्टमी, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि दिनविशेष

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१२☀️ सूर्यास्त – १९:०८🌞 चंद्रोदय – १३:२३⭐ प्रात: संध्या – ०५:०० ते ०६:१२⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३२⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:२०⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १२:४० ते १४:१७⭐ यमघंट काळ – ०७:४९ ते ०९:२६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:१२ ते ०७:४९ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:४९ ते ०९:२६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४९ ते १५:४१⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२६ ते १२:१४ | १४:४९ ते १८:१६ | १९:०८ ते २२:०५⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१२ ते ०८:४७ | १२:१४ ते १४:४९ | १८:१६ ते १९:०८ | २२:०५ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १३:२८ ते १९:१० | ओहोटी: १९:१० ते २४:४८ | भरती: २४:४८ ते २३-०७-२०२६ ०७:३३ | ओहोटी: २३-०७-२०२६ ०७:३३ ते २३-०७-२०२६ १४:२१🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात ०८:४३ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – ०८:४३ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – अष्टमी (०८:४३ नं.) नवमीवार – बुधवारनक्षत्र – स्वाती (२५:५२ नं.) विशाखायोग – साध्य (२१:२३ नं.) शुभकरण – बव (०८:४३ नं.) बालवचंद्र रास – तुळसूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – दुर्गाष्टमी, बुधाष्टमी(सूर्यग्रहणासमान पुण्यदायक), महिषघ्नीपूजा, परशुरामाष्टमी🛑विशेष👉 पत्रिकेत उच्चेचे ग्रह असूनही त्याचे परिणाम खऱ्या आयुष्यात का दिसत नाहीत? असे जर तुम्हाला वाटत असेल, तर नक्कीच ग्रहांची स्थिती, ग्रहांच्या दशा पाहण्यात गल्लत होऊ शकते. एखादा ग्रह पत्रिकेत असूनही फळ देण्यास असमर्थ आहे का, हे कसे समजते? ग्रहाला बळ देणाऱ्या किंवा त्याचे बळ निष्प्रभ ठरवणाऱ्या दशा कोणत्या? त्यामुळे किती फरक पडतो? अशा विविध प्रश्नाचा उहापोह केला आहे प्रस्तुत व्हिडिओमध्ये पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांनी.सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ नक्की पहा:https://youtube.com/watch?v=IxzFG8abW_4&si=WH7kUjRyPYgWv7b4👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - नवमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – व्यंकटेश स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.