संस्कृती

आजचे पंचांग 28 जुलै 2026! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, तिथी आणि दिनविशेष

Panchang : 28 जुलै 2026, मंगळवारचे संपूर्ण मराठी पंचांग वाचा. आजची तिथी, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रराशी, दिनविशेष आणि धार्मिक माहिती एका ठिकाणी जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१४

☀️ सूर्यास्त – १९:०६

🌞 चंद्रोदय – १८:३०

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०२ ते ०६:१४

⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३१

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१९

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १५:५३ ते १७:२९

⭐ यमघंट काळ – ०९:२७ ते ११:०३

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