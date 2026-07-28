आजचे पंचांग 28 जुलै 2026! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, तिथी आणि दिनविशेष

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१४☀️ सूर्यास्त – १९:०६🌞 चंद्रोदय – १८:३०⭐ प्रात: संध्या – ०५:०२ ते ०६:१४⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३१⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१९⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १५:५३ ते १७:२९⭐ यमघंट काळ – ०९:२७ ते ११:०३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ११:०३ ते १२:४० 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:४० ते १४:१६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:४०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:१४ ते ०७:५६ | ११:०३ ते १३:०५ | १५:४० ते १५:५३ | १८:१४ ते १९:०६ | २१:१९ ते २३:३३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:५६ ते १०:३१ | १३:०५ ते १५:४० | १६:३१ ते १८:१४ | १९:०६ ते २१:१९ | २३:३३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १८:३५ ते २४:०८ | ओहोटी: २४:०८ ते २९:४४ | भरती: २९:४४ ते २९-०७-२०२६ १२:३३ | ओहोटी: २९-०७-२०२६ १२:३३ ते २९-०७-२०२६ १९:१७🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी १९:०९ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – १९:०९ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – चतुर्दशी (१९:०९ नं.) पौर्णिमावार – मंगळवारनक्षत्र – पूर्वाषाढा (१३:५९ नं.) उत्तराषाढायोग – विष्कंभ (२४:१० नं.) प्रीतिकरण – वणीज (१९:०९ नं.) भद्राचंद्र रास – धनु (२०:३२ नं. मकर)सूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा १९.०९ नं.,अंबिकाव्रत, सोनोपंत दांडेकर पुण्यतिथि, श्री साईबाबा उत्सव प्रारंभ-शिर्डी, रवियोग १३.५९ प.विशेष👉चातुर्मास हा सनातन धर्मातील अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी महत्त्वाचा काळ मानला जातो. या काळात कोणती कामे करावीत, कोणती टाळावीत, आहार-विहार, व्रत, पूजा आणि दैनंदिन जीवनातील नियम काय आहेत, याबद्दल अनेकांना प्रश्न पडतात.या व्हिडिओमध्ये आम्ही चातुर्मासातील महत्त्वाचे Do's आणि Don'ts, पारंपरिक नियम आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार पाळावयाच्या गोष्टी सोप्या भाषेत सांगितल्या आहेत.https://youtube.com/watch?v=nM_YXKSjbtE&si=2BmArDJRgVXOxhgW👉 शुभाशुभ दिवस - १९:०९ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्दशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ऋणमोचक मंगळ स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना २०:३२ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना २०:३२ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे