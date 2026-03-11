उद्या 12 मार्चला बनतोय गजकेसरी राजयोग; 5 राशींना होणार फायदा पण 2 राशींचं होणार भयंकर नुकसान !

Marathi Rashi Bhavishya : उद्या 12 मार्चला चंद्र धनु राशीत संक्रमण करणार आहे. चंद्राचं हे संक्रमण मूळ नक्षत्रात असताना गुरुची पूर्ण दृष्टी चंद्रावर असेल. यामुळे गजकेसरी राजयोग तयार होतोय. तर शुक्र उच्च राशीत असल्याने मालव्य राजयोगाची निर्मिती होतेय. याचा फायदा 5 राशींना होणार आहे पण 2 राशींना नुकसान होणार आहे. जाणून घेऊया उद्याचं राशिभविष्य..'या' राशींना जाणार अशुभ दिवसवृषभ रास :उद्या वृषभ राशीच्या आठव्या घरात चंद्र असेल. त्यामुळे उद्या कामाच्या ठिकाणी अडचणी निर्माण होती. कोणतेतरी महत्त्वाचे काम अडकेल. जास्त खर्च होतील. विरोधकांचा प्रभाव वाढेल. तब्येतीकडे लक्ष द्या. .मकर रास : मकर राशीच्या बाराव्या घरात चंद्र असेल. यावेळी तुम्हाला आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. अनावश्यक खर्च घडतील. प्रवासात अडचणी येतील. परदेशासंबधी काम करणाऱ्या लोकांना कामात खूप अडचणी येतील. तब्येतीकडे लक्ष द्या. दोन्ही राशींसाठी उपाय - उद्या भगवान विष्णूची पूजा करा. गायीला चणे आणि गूळ खाऊ घाला. .'या' राशींना दिवस जाणार शुभ मेष रास : मेष राशीच्या भाग्याच्या स्थानात चंद्र असेल. त्यामुळे हा दिवस तुम्हाला चांगला जाईल. तुमच्या मेहनतीपेक्षा उद्या तुम्हाला भाग्याची साथ मिळेल. उद्या परदेशातून एखादी मदत मिळेल. नोकरीच्या ठिकाणी दिवस चांगला जाईल. सेल्स आणि मार्केटिंगमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना एखादी चांगली डील मिळेल. स्वादिष्ट जेवण जेवलं. विवाहितांना सुख मिळेल. उद्या भावूक होऊ नका. उपाय - उद्या श्रीविष्णू नाम स्तोत्राचा जप करा. .मिथुन रास :उद्याचा दिवस भागीदारीत काम करणाऱ्या लोकांना अत्यंत शुभ जाईल. मिथुन राशीच्या सातव्या स्थानात चंद्र संक्रमण करणार असून गजकेसरी योगाने अनेक फायदे उद्याच्या दिवसात होणार आहेत. उद्या तुम्ही बुद्धीने यश मिळवलं. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांचं योगदान मिळेल. आर्थिक योजनांमध्ये गती मिळेल. कौटुंबिक जीवनात जोडीदारामुळे खुश असाल. सासरच्या मंडळींची मदत मिळेल. उपाय - उद्या ओम नमो नारायण मंत्राचा जप करा. .सिंह रास : सिंह राशीच्या लोकांना उद्याचा दिवस लाभदायी जाईल, चंद्राचं गोचर पाचव्या स्थानात असेल. करिअरमध्ये प्रगती करण्याची संधी मिळेल. कामावर तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुम्हाला महत्त्वाच्या कामामध्ये सहकार्य मिळेल. आर्थिक योजनांना गती मिळेल. सरकारी कामात यश मिळेल. नशीब तुम्हाला साथ देईल. अनोळखी व्यक्तीकडून सहकार्य मिळेल. उपाय - गायीला चणे आणि गूळ खायला द्या. .धनु रास : धनु राशीच्या लोकांना चांगला जाईल. चंद्र आणि गुरु ग्रहाची शुभ दृष्टी तुमच्यावर असेल. तुमचे मन, धर्म आणि अध्यात्म या गोष्टींकडे आकर्षित असेल. तुम्हाला योग्य निर्णय घेण्यासाठी देवाचे सहकार्य मिळेल. वरिष्ठांचा पाठींबा मिळेल. व्यावसायात तुम्हाला आर्थिक लाभ होईल. कुटूंबात आनंदाचे वातावरण असेल. उपाय - गायीला चणे आणि गूळ खायला द्या. .कुंभ रास : कुंभ राशीच्या लोकांना उद्याचा दिवस चांगला जाईल. सूर्य, मंगळ आणि बुध राशीची युती तुमच्या कुंडलीत होणार आहे, आर्थिक प्रयत्नांमध्ये यश मिळेल. मेहनतीचं यश मिळेल. रिअल इस्टेटमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना उद्या फायदा होईल. सरकारी क्षेत्रात फायदा होईल. उपाय - रामरक्षा स्तोत्राचं पठण करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.