उद्या 12 मार्चला बनतोय गजकेसरी राजयोग; 5 राशींना होणार फायदा पण 2 राशींचं होणार भयंकर नुकसान !

Tomorrow 12th March 6 Lucky Zodiac Signs Get Blessed By Gajkesari Yoga : उद्या 12 मार्चला गजकेसरी राजयोगाचा संयोग बनतोय. हा संयोग काही राशींना भाग्यशाली ठरणार आहे तर काहींचं नुकसान होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
Marathi Rashi Bhavishya : उद्या 12 मार्चला चंद्र धनु राशीत संक्रमण करणार आहे. चंद्राचं हे संक्रमण मूळ नक्षत्रात असताना गुरुची पूर्ण दृष्टी चंद्रावर असेल. यामुळे गजकेसरी राजयोग तयार होतोय. तर शुक्र उच्च राशीत असल्याने मालव्य राजयोगाची निर्मिती होतेय. याचा फायदा 5 राशींना होणार आहे पण 2 राशींना नुकसान होणार आहे. जाणून घेऊया उद्याचं राशिभविष्य.

