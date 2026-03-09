संस्कृती

येत्या 4 दिवसांत होतोय शनी अस्त ! आगामी 40 दिवसांत 'या' राशींचा होणार बँक बॅलेन्स दुप्पट, अडचणींपासून सुटका

Top 4 Lucky Zodiac Sign Get Blessed After Shani Asta : ज्योतिषशास्त्रानुसार 13 मार्चला शनी अस्त होणार असून आगामी 40 दिवस काही राशींसाठी खूप लाभकारक ठरणार आहे. कोणत्या आहेत राशी जाणून घेऊया.
Top 4 Lucky Zodiac Sign Get Blessed After Shani Asta

kimaya narayan
Marathi Rashi Bhavishya : ज्योतिषशास्त्रानुसार येत्या काळात खूप महत्त्वपूर्ण बदल ग्रह आणि राशींमध्ये होणार आहे. 13 मार्चला शनी ग्रहाचा मीन राशीत अस्त होणार आहे. 22 एप्रिलपर्यंत म्हणजे तब्बल 40 दिवस शनी अस्त अवस्थेत असेल. शनीची शक्ती कमी झाल्यामुळे काही राशींच्या अडचणी कमी होणार आहेत.

