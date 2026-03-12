सावध राहा ! येत्या 30 दिवसांत सुरु होणार 'या' राशींचा कठीण काळ; आर्थिक अडचणी, तब्येतीवर होणार परिणाम

Marathi Rashi Bhavishya : ज्योतिषशास्त्रात शनीला विशेष महत्त्व आहे. शनीला कर्मदेवता मानलं जातं. शनी तुमच्या कर्माप्रमाणे फळ देतो. व्यक्तीच्या कर्मांनुसार त्यांना शुभ किंवा अशुभ परिणाम पाहायला मिळतात. न्यायदेवता शनीच्या नक्षत्रातील बदल आणि संक्रमण प्रत्येक राशीवर शुभ किंवा अशुभ परिणाम करतात. .ज्योतिषशास्त्रानुसार, 17 मे 2026 ला दुपारी 3:49 ला शनी रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. याचा फायदा अनेक राशींना होणार असला तरीही चार राशींना याचा फटका बसणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार, मेष राशीत मंगळ असलेल्या लोकांना शनीच्या नक्षत्र बदलामुळे नकारात्मक परिणामांना सामोरं जावं लागेल. मानसिक त्रास होईल. कामात अडचणी येतील. मोठे निर्णय घेऊ नका. खर्च वाढतील. झोप मिळणार नाही..कर्क रास :कर्क राशीच्या खर्चात वाढ होईल. पैसे मिळतील पण वाढत्या खर्चामुळे पैसे टिकणार नाहीत. कामाच्या ठिकाणी कमी बोला. निष्काळजीपणा टाळा. कामावर लक्ष द्या. क्षुल्लक गोष्टींवर चिडू शकता. संयम ठेवा. नवीन काम सुरू करू नका. .कुंभ रास : या संक्रमणामुळे कुंभ राशीच्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल. अनावश्यक वाद होतील. शिस्तबद्ध काम करा. करिअरच्या चिंता वाढतील. जीवनात अशांतता येईल. जबाबदाऱ्या वाढतील. .मीन रास : या काळात मनात असुरक्षिततेची भावना वाढेल. कामात अडथळे येतील. नोकरी बदलण्याचा विचार करू नका. आर्थिक नियोजन विचारपूर्वक करा. वडिलांचा सल्ला घ्या. संयम ठेवा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.