Tulsi Vivah 2025: तुळशी विवाह दिवशी काय करावं आणि काय टाळावं? जाणून घ्या त्याचं महत्व

Tulsi Vivah Do's & Don'ts 2025: कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल एकादशीला म्हणजेच देवउठणी एकादशीला तुळशी विवाह साजरा केला जातो. यावर्षी हा पवित्र सोहळा २ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. .तुळशी विवाहाचं महत्वहिंदू परंपरेनुसार या दिवसापासून लग्नसराईचा शुभ काळ सुरू होतो. तुळशी माता आणि भगवान विष्णू यांच्या शालिग्राम रूपातील विवाहाचा हा उत्सव भक्ती, प्रेम आणि समृद्धीचं प्रतीक आहे. चला तर जाणून घेऊया या दिवशी काय करावं आणि काय टाळावं.या दिवशी काय करावं आणि काय टाळावंतुळशीचं कुंडी सजवातुळशी विवाह दिवशी तुळशीचं कुंडी स्वच्छ करून त्यावर रंगीबेरंगी रांगोळी काढावी. मग तुळशीला नवीन वस्त्र, हार, फुलं आणि दागिने घालून वधूसारखं सजवावं.ऊस ठेवातुळशी विवाहाच्या वेळी तुळशीच्या बाजूला दोन ऊस ठेवावेत, कारण ते शुभतेचं आणि समृद्धीचं प्रतीक मानलं जातं..घर दिव्यांनी सजवातुळशी विवाहाच्या निमित्तानं घरात दिवे लावावेत, फुलांनी सजवाट करावी आणि सात्विक प्रसाद तयार करावा. संध्याकाळी तुळशी आरती करून प्रसाद वाटावा.तुळशीची पानं तोडू नकाया दिवशी तुळशीची पान तोडणं निषिद्ध आहे. पूजा करण्यासाठी लागणारी पानं एक दिवस आधीच गोळा करावीत.झाडू किंवा अन्य वस्तू जवळ ठेवू नकातुळशीच्या आसपास झाडू, चप्पल किंवा कचरा ठेवणं अशुभ मानलं जातं. त्या जागेची पवित्रता टिकवण आवश्यक आहे.