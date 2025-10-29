Tulsi Vivah 2025: यंदा तुळशीचे लग्न 2 कि 3 नोव्हेंबर? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि धार्मिक महत्त्व

संस्कृती

Tulsi Vivah 2025: कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षातील द्वादशी तिथीला भगवान विष्णू त्यांच्या चार महिन्यांच्या योगिक निद्रामधून जागे होतात. या दिवशी शुभ कार्यांना सुरुवात होते. या दिवशी तुळशी आणि भगवान विष्णूच्या शालिग्राम रूपाची पूजा केली जाते. या लग्नाला खूप धार्मिक महत्त्व आहे, ज्यामुळे लग्नात कन्यादान केल्यासारखेच पुण्य मिळते. पण यंदा कधी कोणत्या दिवशी तुळशी विवाह असणार आहे हे जाणून घेऊया.
Tulsi Vivah 2025 date November 2 or 3: सनातन धर्मात तुळशीचे रोप अत्यंत पवित्र मानलं जातं. असं मानलं जातं की माता लक्ष्मी तुळशीमध्ये वास करते. तुळशीची नियमित पूजा आणि आराधना केल्याने धन, धान्य आणि समृद्धी मिळते. पंचांगानुसार दरवर्षी कार्तिक महिन्याच्या बाराव्या दिवशी तुळशी विवाहाचा उत्सव साजरा केला जातो, ज्याचे विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि आई तुळशी यांच्या शालिग्राम रूपाचा विधीवत विवाह होतो. असं मानलं जातं की तुळशीचे लग्न केल्यानं वैवाहिक जीवनात प्रेम, आनंद, स्थिरता आणि समृद्धी येते. या वर्षी तुळशी विवाह कधी आहे, शुभ मुहूर्त आणि त्याचे धार्मिक महत्त्व जाणून घेऊया.

