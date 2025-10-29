Tulsi Vivah 2025: यंदा तुळशीचे लग्न 2 कि 3 नोव्हेंबर? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि धार्मिक महत्त्व

Tulsi Vivah 2025 date November 2 or 3: सनातन धर्मात तुळशीचे रोप अत्यंत पवित्र मानलं जातं. असं मानलं जातं की माता लक्ष्मी तुळशीमध्ये वास करते. तुळशीची नियमित पूजा आणि आराधना केल्याने धन, धान्य आणि समृद्धी मिळते. पंचांगानुसार दरवर्षी कार्तिक महिन्याच्या बाराव्या दिवशी तुळशी विवाहाचा उत्सव साजरा केला जातो, ज्याचे विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि आई तुळशी यांच्या शालिग्राम रूपाचा विधीवत विवाह होतो. असं मानलं जातं की तुळशीचे लग्न केल्यानं वैवाहिक जीवनात प्रेम, आनंद, स्थिरता आणि समृद्धी येते. या वर्षी तुळशी विवाह कधी आहे, शुभ मुहूर्त आणि त्याचे धार्मिक महत्त्व जाणून घेऊया. . शुभ मुहूर्त वैदिक कॅलेंडरनुसार, कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील द्वादशी तिथी 2 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7:31 वाजता सुरू होते. 3 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 5:07 वाजता ती संपेल. त्यामुळे या वर्षीचा तुलशी लग्न 2 नोव्हेंबरला लावले जाईल. .November 2025 Zodiac Success Prediction: मीन राशीत शनिचे भ्रमण, नोव्हेंबर महिन्यात कोणत्या राशींना मिळेल यश, वाचा एका क्लिकवर.तुळशी विवाहाची पूजा पद्धतअंगणात बाल्कनीत किंवा पूजास्थळात तुळशीचे रोप लावा. रांगोळीने सुंदर मंडप सजवा. तुळशीमातेला बांगड्या, चुनरी, साडी आणि इतर सौंदर्यप्रसाधने अर्पण करा. तुळशीच्या झाडाच्या उजवीकडे शालिग्राम ठेवा आणि दोघांनाही गंगाजलाने स्नान घाला. शालिग्रामला चंदनाचा लेप आणि तुळशीमातेला रोली लावा. फुले, मिठाई, ऊस, पंचामृत, पाणी आणि इतर नैवेद्य अर्पण करा. धूप आणि दिवा लावा. शालिग्रामला तांदूळ अर्पण केला जात नाही, म्हणून त्यावर तीळ किंवा पांढरे चंदनाचा लेप लावा. मंत्रांचा योग्य जप करून तुळशीमाता आणि भगवान शालिग्रामभोवती सात फेरे काढा. शेवटी, लग्नाची आरती करा आणि सर्वांना प्रसाद वाटा..धार्मिक महत्त्वतुळशी विवाहाचे धार्मिक महत्त्व खूप मोठे आहे. असं मानलं जातं की तुळशी माता आणि भगवान शालिग्राम यांच्या विधीवत विवाह केल्याने मुलीचे दान केल्यासारखेच पुण्य मिळते आणि जीवनातील सर्व दुःखे आणि वेदना दूर होतात. तुळशी ही लक्ष्मीचा अवतार मानली जाते, म्हणून या दिवशी विवाह केल्याने वैवाहिक जीवनात आनंद, शांती, प्रेम आणि समृद्धी येते. शिवाय, हा दिवस अविवाहित मुलींसाठी शुभ आहे, ज्यांना त्यांच्या पसंतीचा जीवनसाथी मिळतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.