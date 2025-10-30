Tulsi Vivah and Devuthani Ekadashi: कार्तिक महिन्यात तुळशी विवाह आणि पूजन केल्याने कोणते फळ मिळते? जाणून घ्या देवउठणी एकादशीचे खास महत्त्व

Devuthani Ekadashi: दिवाळीनंतर येतो तो सण म्हणजे तुळशी विवाह. हिंदू धर्मातील प्रत्येक महिना जसा विशेष महत्त्वाचा असतो तसेच कार्तिक महिन्याला खास महत्त्व आहे. भगवान विष्णूला कार्तिक महिना खास परी आहे, त्यामुळे या महिन्यात विष्णूची विशेष पूजा केली जाते. तसेच सर्व वृत्तवाकल्यामध्ये आणि खासकरून एकादशीला तुळशीला सर्वोच्च स्थान आहे. .कार्तिक महिन्यातच दिवाळी साजरी केली जाते. त्यांनतरच तुळशी विवाह, दीपदान केले जाते. या काळात भगवान विष्णूच्या शालिग्राम रूपाचा तुळशीसोबत विवाह केला जातो, ज्याला तुळशी विवाह म्हणतात. या विधीचे धार्मिक तसेच आध्यात्मिक महत्त्व फार मोठे आहे..देवउठणी एकादशीयंदा देवउठणी एकादशी १ आणि २ नोव्हेंबरला आहे, त्यामुळे या दोन्ही दिवशी तुळशी विवाह करता येतो. श्रद्धा आणि भक्तीभावाने तुळशी विवाह व तुळशीसमोर दीपदान केल्यास भगवान विष्णूंची कृपा प्राप्त होते आणि घरात सुख, शांती व समृद्धी नांदते, असे मानले जाते..कार्तिक महिन्यात दीपदान करण्याचे काय महत्त्व आहे?धार्मिक मान्यतेनुसार ज्या घरात कार्तिक महिन्यात तुळशीमसोर दीपदान केले जाते, त्या घरात सुख-समृद्धी आणि शांतता वास करते. पद्मपुराणात तर असे वर्णन केले आहे की, गंगा, पुष्कर यांसारखी तीर्थस्थळे आणि वासुदेवांसारखे देवता तुळशीच्या प्रत्येक पानात वास करतात. म्हणूनच, जो भक्त कार्तिक महिन्यात भगवान विष्णूची तुळशीच्या पूजा करेल, त्याला मोक्ष प्राप्ती होईल..एका आक्ख्यायिकेनुसार पूर्वी विष्णुदास नावाचा एक विष्णू भक्त होता, ज्याने केवळ तुळशी पूजनाच्या माध्यमातून विष्णूधामाची प्राप्ती केली होती. अशा रीतीने, ज्या घरात तुळशीचे रोप लावलेले असते ते घर तीर्थासमान मानले जाते. त्यामुळे कार्तिक महिन्यात तुळशीची सेवा, पूजन आणि दीपदान करणे हे अतिशय पुण्यदायी आणि मंगल मानले गेले आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.