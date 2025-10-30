संस्कृती

Tulsi Vivah and Devuthani Ekadashi: कार्तिक महिन्यात तुळशी विवाह आणि पूजन केल्याने कोणते फळ मिळते? जाणून घ्या देवउठणी एकादशीचे खास महत्त्व

Tulsi Vivah and Devuthani Ekadashi: कार्तिक महिन्यात तुळशी विवाह आणि पूजन केल्याने कोणते फळ मिळते? जाणून घ्या देवउठणी एकादशीचे खास महत्त्व
Anushka Tapshalkar
Updated on

Devuthani Ekadashi: दिवाळीनंतर येतो तो सण म्हणजे तुळशी विवाह. हिंदू धर्मातील प्रत्येक महिना जसा विशेष महत्त्वाचा असतो तसेच कार्तिक महिन्याला खास महत्त्व आहे. भगवान विष्णूला कार्तिक महिना खास परी आहे, त्यामुळे या महिन्यात विष्णूची विशेष पूजा केली जाते. तसेच सर्व वृत्तवाकल्यामध्ये आणि खासकरून एकादशीला तुळशीला सर्वोच्च स्थान आहे.

culture
Tulsi

