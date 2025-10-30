संस्कृती

Wedding Muhurat: लग्नाची तारीख ठरवायची आहे? मग जाणून घ्या तुळशी विवाहानंतरचे शुभ लग्नमुहूर्त एका क्लिकमध्ये!

Tulsi Vivah and Its Significance: तुमचं लग्न ठरलं असेल किंवा लग्नाची तारीख ठरवण्याचा विचार करत असाल, तर तुळशी विवाहानंतरच्या शुभ मुहूर्तांची माहिती जाणून घ्या
Tulsi Vivah and Its Significance

Tulsi Vivah and Its Significance

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Muhurat In Indian Weddings: दिवाळीनंतर येणाऱ्या तुळशी विवाहाची दरवर्षी उत्सुकतेने वाट पाहली जाते. तुळशी विवाहानंतर लग्नसाठी शुभ मुहूर्त सुरु होतात आणि विवाहासाठी योग्य दिवस ठरवणे अत्यंत महत्वाचे असते. जर तुम्ही येत्या काळात लग्नाची तारीख ठरवण्याचा विचार करत असाल, तर आमच्या या लेखात तुम्हाला तुळशी विवाहानंतरचे सर्व शुभ मुहूर्त नक्कीच मिळतील.

Loading content, please wait...
wedding
wedding ceremony
wedding shoot
Tulsi
muhurta

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com