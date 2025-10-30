Wedding Muhurat: लग्नाची तारीख ठरवायची आहे? मग जाणून घ्या तुळशी विवाहानंतरचे शुभ लग्नमुहूर्त एका क्लिकमध्ये!

Muhurat In Indian Weddings: दिवाळीनंतर येणाऱ्या तुळशी विवाहाची दरवर्षी उत्सुकतेने वाट पाहली जाते. तुळशी विवाहानंतर लग्नसाठी शुभ मुहूर्त सुरु होतात आणि विवाहासाठी योग्य दिवस ठरवणे अत्यंत महत्वाचे असते. जर तुम्ही येत्या काळात लग्नाची तारीख ठरवण्याचा विचार करत असाल, तर आमच्या या लेखात तुम्हाला तुळशी विवाहानंतरचे सर्व शुभ मुहूर्त नक्कीच मिळतील. .तुळशी विवाह आणि विवाह हंगामतुळशी विवाह हा हिंदू धर्मातील एक महत्वाचा विधी आहे. या विवाहानंतरच लग्नासाठी शुभ मुहूर्त सुरू होतात. या हंगामात विवाह मुहूर्त शास्त्रानुसार ठरवले जातात, ज्यात बृहस्पती आणि शुक्र ग्रहाचे स्थान महत्वाचे मानले जाते..November Planetary Changes: नोव्हेंबरमध्ये ४ ग्रहांची चाल बदलणार! मेष आणि वृश्चिकसह 'या' राशींच्या लोकांना होईल मोठा लाभ.2025–2026 मधील विवाह मुहूर्तपंचांगानुसार, 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी चातुर्मास संपत असून, तुळशी विवाहाचा हंगाम सुरू होईल. या हंगामात फक्त ४९ दिवसच विवाहासाठी अत्यंत शुभ आहेत..काही विशेषबाबी:आषाढ मासात गुरु ग्रहाच्या अस्तामुळे ८ जूननंतर विवाह मुहूर्त नव्हते.25 डिसेंबर 2025 ते 6 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत शुक्र ग्रह अस्त असल्यामुळे विवाह मुहूर्त नाहीत.शुक्र अस्तोदय काळ 13 डिसेंबर 2025 ते 1 फेब्रुवारी 2026 आहे.17 मे ते 15 जुलै 2026 अधिक ज्येष्ठ मास आहे.31 ऑक्टोबर 2026 रोजी गुरू सिंह राशीत प्रवेश करेल; ज्योतिषांच्या मते, सिंह राशीत विवाहाचे मुहूर्त टाळावेत..Winter Shopping Tips: हिवाळ्यासाठी शॉपिंग करणार आहात? मग 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा.प्रमुख विवाह मुहूर्तांची यादीनोव्हेंबर 2025: 22, 23, 25, 26, 27, 30डिसेंबर 2025: 2, 5जानेवारी 2026: मुहूर्त नाहीत (शुक्र ग्रह अस्त)फेब्रुवारी 2026: 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26मार्च 2026: 5, 7, 8, 14, 15, 16एप्रिल 2026: 21, 26, 28, 29, 30मे 2026: 1, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14जून 2026: 19, 23, 24, 27जुलै 2026: 1, 3, 4, 7, 8, 11.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.