संस्कृती

Umbartha Vastu Shastra: उंबरठ्यावर हळदीचं लेपन का करतात? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या यामागचं कारण

VASTU SHASTRA : उंबरठ्यावर हळद लावण्याची परंपरा आजही अनेक घरांमध्ये पाहायला मिळते. वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक मान्यतेनुसार या प्रथेला विशेष महत्त्व आहे.
Umbartha Vastu Shastra

Umbartha Vastu Shastra

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

WHY IS TURMERIC APPLIED TO THE MAIN DOOR THRESHOLD: वास्तुशास्त्राच्या परंपरेत घराच्या प्रवेशद्वाराला आणि उंबरठ्याला विशेष स्थान दिले जाते. घराच्या आत आणि बाहेरील जग यांच्यामधील सीमारेषा म्हणून उंबरठ्याकडे पाहिले जाते. बहुतेक घरांमध्ये तर उंबरठ्यावर हळदीचे लेपन केलेले दिसते. उंबरठा स्वच्छ ठेवणे, त्यावर हळद-कुंकू लावणे किंवा हळदीचे पाणी शिंपडणे ही प्रथा अनेक कुटुंबांमध्ये आजही पाळली जाते. पण या परंपरेमागे नेमकं कारण काय? आणि वास्तुशास्त्रानुसार या पंरपरेला इतकं का महत्त्व दिलं जातं जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
culture
vastu tips
Vastu Shastra guidelines
Marathi News Esakal
www.esakal.com