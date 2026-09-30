Umbartha Vastu Shastra: उंबरठ्यावर हळदीचं लेपन का करतात? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या यामागचं कारण

WHY IS TURMERIC APPLIED TO THE MAIN DOOR THRESHOLD: वास्तुशास्त्राच्या परंपरेत घराच्या प्रवेशद्वाराला आणि उंबरठ्याला विशेष स्थान दिले जाते. घराच्या आत आणि बाहेरील जग यांच्यामधील सीमारेषा म्हणून उंबरठ्याकडे पाहिले जाते. बहुतेक घरांमध्ये तर उंबरठ्यावर हळदीचे लेपन केलेले दिसते. उंबरठा स्वच्छ ठेवणे, त्यावर हळद-कुंकू लावणे किंवा हळदीचे पाणी शिंपडणे ही प्रथा अनेक कुटुंबांमध्ये आजही पाळली जाते. पण या परंपरेमागे नेमकं कारण काय? आणि वास्तुशास्त्रानुसार या पंरपरेला इतकं का महत्त्व दिलं जातं जाणून घेऊया. .धार्मिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या उंबरठ्यावर हळदीचं लेपन लावण्याच्या परंपरेमागे धार्मिक श्रद्धांसोबतच हळदीच्या गुणधर्मांशी संबंधित काही कारणेही सांगितली जातात.धार्मिकदृष्ट्या पुढील कारणांसाठी उंबरठ्यावर हळदीचा लेप लावतातसुख-समृद्धीचे प्रतीकभारतीय परंपरेत हळदीला शुभ आणि मंगल मानले जाते. त्यामुळे उंबरठ्यावर हळद लावल्याने घरात सुख, समृद्धी आणि भरभराट नांदते, अशी श्रद्धा आहे. हळदीचा संबंध देवी लक्ष्मीशीही जोडला जातो.नकारात्मकतेपासून संरक्षणहळद ही शुद्धता आणि मंगलतेचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे प्रवेशद्वारावर तिचा वापर केल्यास घरात नकारात्मक प्रभाव किंवा वाईट शक्ती येण्यापासून संरक्षण मिळते, असा धार्मिक समज आहे..वास्तुदोषांशी संबंधित श्रद्धावास्तुशास्त्रात मुख्य दरवाजाला घरातील महत्त्वाचा भाग मानले जाते. उंबरठ्यावर हळद लावल्यामुळे घरातील वातावरण सकारात्मक राहण्यास मदत होते आणि काही वास्तुदोषांचा प्रभाव कमी होतो, अशी मान्यता प्रचलित आहे.शुभत्व आणि मांगल्यहळद-कुंकू हे भारतीय संस्कृतीत शुभत्वाचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे सण, धार्मिक विधी किंवा विशेष प्रसंगी उंबरठ्यावर हळद लावण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते..हळदीमागे वैज्ञानिक कारणंही आहेतधार्मिक श्रद्धांव्यतिरिक्त हळदीमध्ये काही जैविक गुणधर्म असतात. तिच्यात आढळणाऱ्या कर्क्युमिन या संयुगाचा अभ्यास त्याच्या अँटीमायक्रोबियल आणि दाहशामक गुणधर्मांसाठी केला गेला आहे. मात्र, घराच्या उंबरठ्यावर हळद लावल्याने संसर्गजन्य जंतू किंवा विषाणू घरात प्रवेश करू शकत नाहीत, असा ठोस निष्कर्ष काढता येत नाही.हळदीचे अँटीमायक्रोबियल गुणधर्महळदीतील कर्क्युमिन आणि इतर घटकांमध्ये प्रयोगशाळेतील अभ्यासांमध्ये काही सूक्ष्मजीवांविरोधात गुणधर्म आढळले आहेत. त्यामुळे पारंपरिक वापरामागे स्वच्छतेशी संबंधित काही निरीक्षणे असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते..कीटकांबाबत पारंपरिक समजउंबरठ्यावर हळद वापरल्याने मुंग्या किंवा काही लहान कीटक दूर राहतात, असे काही ठिकाणी मानले जाते. मात्र, हळद ही घरातील कीटक नियंत्रणासाठी खात्रीशीर किंवा वैज्ञानिक पेस्ट-कंट्रोल पद्धत मानली जात नाही.स्वच्छतेची सवयउंबरठ्यावर हळद किंवा हळदीचे पाणी लावण्याची परंपरा बहुतेकदा आधी जागा स्वच्छ करण्याशी जोडलेली असते. त्यामुळे प्रवेशद्वार नियमित स्वच्छ ठेवण्याची सवय लागणे हा त्याचा व्यावहारिक फायदा मानता येतो..उंबरठ्यावर हळद कशी लावतात?परंपरेनुसार प्रथम उंबरठा आणि त्याच्या आसपासचा भाग व्यवस्थित स्वच्छ केला जातो. त्यानंतर हळद थोड्या पाण्यात मिसळून त्याचे द्रावण किंवा पातळ लेप तयार केला जातो. काही कुटुंबांमध्ये हळदीचे पाणी उंबरठ्यावर शिंपडले जाते, तर काही ठिकाणी हळद-कुंकवाने छोट्या शुभचिन्हांची रचना केली जाते.काही परंपरांमध्ये गुरुवार, शुक्रवार, पौर्णिमा किंवा सण-उत्सवाच्या दिवशी हा विधी करण्याला विशेष महत्त्व दिले जाते. मात्र, हा धार्मिक-सांस्कृतिक संकेत आहे; त्यासाठी सर्वत्र एकच नियम असल्याचे मानले जात नाही..एकूणच, उंबरठ्यावर हळद लावण्याची प्रथा ही भारतीय संस्कृतीतील श्रद्धा, शुभत्व आणि स्वच्छतेच्या संकल्पनांशी जोडलेली आहे. धार्मिकदृष्ट्या त्याला संरक्षण आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते, तर हळदीच्या काही गुणधर्मांमुळे या परंपरेला सांस्कृतिक संदर्भ मिळतो. मात्र, हळदीच्या लेपनामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा, वास्तुदोष किंवा सर्व प्रकारचे जंतू निश्चितपणे दूर होतात, असे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले नाही. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.