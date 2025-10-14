संस्कृती

Unique Indian Diwali Traditions: भारतभर साजऱ्या होणाऱ्या या अनोख्या दिवाळी परंपरा तुम्ही ऐकल्या आहेत का?

Discover India’s Diverse Diwali Traditions and Their Hidden Meanings: भारतभर साजऱ्या होणाऱ्या या अनोख्या दिवाळी परंपरांमागचं सांस्कृतिक वैभव जाणून घ्या!
Unique Indian Diwali Traditions: भारतभर साजऱ्या होणाऱ्या या अनोख्या दिवाळी परंपरा तुम्ही ऐकल्या आहेत का?
Anushka Tapshalkar
Updated on

Diwali Traditions of India: हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा सण म्हणजे दिवाळी. संपूर्ण भारतभर हा सण खूप जल्लोषात आणि आनंदात साजरा केला जातो. भारत विविधतेने नटलेला देश आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात जरी ५ दिवसांची दिवाळी साजरी होत असली, तरी भारतातील इतर राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारे दिवाळी साजरी होते.

काही ठिकाणी देवी-देवतांची पूजा होते, तर काही ठिकाणी पूर्वजांना आठवणाऱ्या सोहळ्यांमुळे दिवाळी अधिक भावनिक बनते. फटाक्यांची आतिशबाजी, घाटांवर आणि नदिपात्रात दिव्यांचा उजळून टाकणारा लख्ख प्रकाश, लोककला, आणि नातेवाईक-मित्रपरिवार यांच्या भेटीगाठी; ह्या सगळ्यांनी दिवाळीला अनोखा अनुभव मिळतो.

अशाच काही भारतातील खास दिवाळीच्या परंपरा आपण पाहूया ज्या केवळ त्या ठिकाणीच पाहायला मिळतात:

Loading content, please wait...
India
Diwali Festival
festival
Hindu religion
culture
Diwali
Festivals
festival season

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com