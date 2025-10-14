Unique Indian Diwali Traditions: भारतभर साजऱ्या होणाऱ्या या अनोख्या दिवाळी परंपरा तुम्ही ऐकल्या आहेत का?

Diwali Traditions of India: हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा सण म्हणजे दिवाळी. संपूर्ण भारतभर हा सण खूप जल्लोषात आणि आनंदात साजरा केला जातो. भारत विविधतेने नटलेला देश आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात जरी ५ दिवसांची दिवाळी साजरी होत असली, तरी भारतातील इतर राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारे दिवाळी साजरी होते. काही ठिकाणी देवी-देवतांची पूजा होते, तर काही ठिकाणी पूर्वजांना आठवणाऱ्या सोहळ्यांमुळे दिवाळी अधिक भावनिक बनते. फटाक्यांची आतिशबाजी, घाटांवर आणि नदिपात्रात दिव्यांचा उजळून टाकणारा लख्ख प्रकाश, लोककला, आणि नातेवाईक-मित्रपरिवार यांच्या भेटीगाठी; ह्या सगळ्यांनी दिवाळीला अनोखा अनुभव मिळतो.अशाच काही भारतातील खास दिवाळीच्या परंपरा आपण पाहूया ज्या केवळ त्या ठिकाणीच पाहायला मिळतात:.पुष्कर ऊंट मेला (राजस्थान)राजस्थानातील पुष्कर येथे दिवाळीच्या काळात होणारा ऊंट मेला अत्यंत प्रसिद्ध आहे. येथे हजारो ऊंट, घोडे आणि पशुपालक सहभागी होतात. रंगीबेरंगी पोशाख, लोकनृत्य आणि संगीतामुळे संपूर्ण मेला उत्साहपूर्ण वातावरणात रंगतो. संध्याकाळी झीलच्या काठावर लागलेले दिवे हे दृश्य अविस्मरणीय असते.नरकासुर दहन (गोवा)गोव्यात दिवाळीची सुरुवात सूर्योदयाच्या आधी होते, जेव्हा लोक नरकासुर राक्षसाचे पुतळे जाळतात. काही दिवस आधीच लोक बांबू, कपडे आणि रंगांचा वापर करून पुतळे तयार करतात. सकाळ होताच त्यांना फटाक्यांसह जाळून वाईटावर चांगल्याचा विजय साजरा केला जातो. गोव्यातील प्रत्येक गल्लीत हा उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो..देव दीपावली (वाराणसी)वाराणसीत दिवाळीनंतर १५ दिवसांनी देव दीपावली साजरी होते. गंगेच्या घाटांवर लाखो दिवे लावले जातात. भक्त बोटींमध्ये बसून पाण्यात दिवे सोडतात, तर पुजारी आरती करतात. हे दृश्य इतके मोहक असते की ते पाहिल्यानंतर विसरायला कठीण जाते. बंदी सोड दिवस (पंजाब)सिख सामुदायात दिवाळी गुरु हरगोबिंदजींच्या कैदेतून सुटण्याच्या स्मरणार्थ साजरी केली जाते. अमृतसरच्या स्वर्ण मंदिरात दिव्यांची रोषणाई केली जाते. लंगर, भजन आणि सेवेत भक्तांची श्रद्धा आणि आनंद दिसून येतो. .कौंरिया काठी व बड़बदुआ डाका (ओडिशा)ओडिशामध्ये दिवाळीला विशेष भावनिक महत्त्व आहे. रात्री लोक घरासमोर जळणाऱ्या लाकड्यांसमोर उभे राहून पूर्वजांना बोलावणारे मंत्र म्हणतात. असे मानले जाते की या रात्री पूर्वजांच्या आत्मा परत येतात आणि आपल्या कुटुंबाला आशीर्वाद देतात. ही परंपरा दिवाळीला आत्मीयतेने समृद्ध करते.कार्तिकाई दीपम (तिरुवन्नामलाई)दक्षिण भारतात कार्तिकाई दीपम हा एक महत्त्वाचा सण आहे. अरुणाचल पर्वतावर एक मोठा दीप प्रज्वलित केला जातो, जो दूरवरून दिसतो. मंदिरे आणि घरे दिव्यांनी सजवली जातात. या दिवशी भगवान शंकराच्या तेजस्वी रूपाचे दर्शन घेतले जाते. दिवाळीनंतरचा हा सण असूनही, अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याची भावना कायम राहते..काली पूजा (पश्चिम बंगाल)भारताच्या अनेक भागांमध्ये दिवाळीत लक्ष्मीपूजन केले जाते, परंतु बंगालमध्ये माँ कालीची पूजा केली जाते. भयानक पण शक्तिशाली मूर्त्या, लाल दिव्यांची रोषणाभ आणि धूप-दीपांचा सुगंध कोलकत्ता शहरात सगळीकडे पसरतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.