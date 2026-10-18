संस्कृती

Dussehra Traditions: भारताच्या 'या' भागात विजयादशमीला जाळत नाही रावण; उलट जावई आणि महाविद्वान मानून केली जाते पूजा!

Ravan Temples in India: देशभरात विजयादशमीचा उत्सव जवळ येत असतानाच, भारतातील काही निवडक शहरांमध्ये विजयादशमीला रावण दहन न करता त्याची पूजा केली जाते; जाणून घ्या यामागील रंजक पौराणिक कथा आणि परंपरा...
Unique Dussehra Traditions Places in India Where Ravan Is Worshipped

Unique Dussehra Traditions: Places in India Where Ravan Is Worshipped

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Vijayadashami Traditions: दशमीच्या दिवशी देशभरात रावणाचा पुतळा जाळून विजयादशमीचा सण साजरा करण्याची परंपरा आहे. पण, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, भारतामध्ये काही अशी ठिकाणे आणि गावे आहेत जिथे रावण दहन करणे अशुभ किंवा अपमानास्पद मानले जाते. या विशिष्ट भागांमध्ये रावणाला वाईट प्रवृत्तीचा असुर मानण्याऐवजी एक महाविद्वान पंडित, शिवभक्त आणि काही ठिकाणी तर आपला 'जावई' म्हणून आदराचे स्थान दिले जाते. विजयादशमीच्या या खास प्रसंगी देशातील अशाच काही निवडक आणि अनोख्या ठिकाणांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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