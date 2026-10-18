Dussehra Traditions: भारताच्या 'या' भागात विजयादशमीला जाळत नाही रावण; उलट जावई आणि महाविद्वान मानून केली जाते पूजा!

Vijayadashami Traditions: दशमीच्या दिवशी देशभरात रावणाचा पुतळा जाळून विजयादशमीचा सण साजरा करण्याची परंपरा आहे. पण, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, भारतामध्ये काही अशी ठिकाणे आणि गावे आहेत जिथे रावण दहन करणे अशुभ किंवा अपमानास्पद मानले जाते. या विशिष्ट भागांमध्ये रावणाला वाईट प्रवृत्तीचा असुर मानण्याऐवजी एक महाविद्वान पंडित, शिवभक्त आणि काही ठिकाणी तर आपला 'जावई' म्हणून आदराचे स्थान दिले जाते. विजयादशमीच्या या खास प्रसंगी देशातील अशाच काही निवडक आणि अनोख्या ठिकाणांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया..मध्य प्रदेश - मंदसौर (जिथे रावण मानला जातो जावई)भारतात रावण पूजेसाठी मध्य प्रदेशातील मंदसौर शहर सर्वाधिक प्रसिद्ध आहे. येथील खानपुरा भागात राहणारा नामदेव समाज रावण हा आपला जावई मानतो, कारण मंदोदरीचे माहेर याच परिसरात होते असे मानले जाते. या कारणामुळे येथे रावणाचा पुतळा जाळणे म्हणजे अपमानास्पद मानले जाते. विजयादशमीच्या दिवशी या भागातील नागरिक एकत्र येऊन रावण प्रतिमेचे स्मरण करत प्रार्थना करतात..Navratri Day Eight: महाअष्टमीला कशी करावी देवी महागौरीची पूजा? जाणून घ्या पूजाविधी, मंत्र, नैवेद्य आणि पौराणिक कथा.उत्तर प्रदेशचे बिसरख आणि रावणग्रामबिसरख (नोएडा): उत्तर प्रदेशातील नोएडाजवळ असलेल्या बिसरख गावाला रावणाचे जन्मस्थान मानले जाते. या गावाचे नाव रावणाचे वडील ऋषी विश्वराव यांच्या नावावरून पडल्याची मान्यता आहे. येथे विजयादशमीला पुतळा न जाळता धार्मिक अनुष्ठान आणि पूजा केली जातील.विदिशाचा रावणग्राम: मध्य प्रदेशातील विदिशाजवळील रावणग्राम येथे रावणाला समर्पित एक मंदिर असून, तिथे त्याला एक विद्वान व्यक्ती म्हणून पूजले जाते. विवाह असो वा इतर कौटुंबिक कार्यक्रम, येथे रावणाच्या मूर्तीची पूजा करण्याची प्रथा आहे..उत्तर प्रदेशातील कानपुर आणि जसवंतनगरकानपुरचे दशानन मंदिर: कानपुरच्या शिवाला भागात दशानन रावण मंदिर आहे. हे मंदिर वर्षातून फक्त एकदाच विजयादशमीच्या दिवशी उघडले जाते. यादरम्यान नागरिक मंदिरात स्वच्छता करून रावणाची विशेष पूजा-अर्चा करतात आणि संध्याकाळी पुन्हा मंदिर बंद केले जाते.जसवंतनगर: येथील परंपरा अतिशय वेगळी आहे. जसवंतनगरमध्ये दसऱ्याच्या दिवशी रावणाची आरती केली जाते आणि त्यानंतर त्याच्या पुतळ्याचे विधीवत तुकडे करून लोक ते घरी घेऊन जातात आणि नंतर उत्तरकार्य (तेरावी) करतात..हिमाचल प्रदेशचा बैजनाथ आणि झारखंडचा देवघरहिमाचल प्रदेशातील कांगड़ा जिल्ह्यात असलेले ऐतिहासिक बैजनाथ मंदिर भगवान शिव आणि रावण यांच्या पौराणिक कथेवर आधारित आहे. रावणाने कैलास पर्वतावर कठोर तपश्चर्या करून शिव लिंग प्राप्त केले होते, जे लंकापती लंकेत नेत असताना येथे स्थापित झाले. रावणाच्या या भक्तीच्या सन्मानार्थ येथे पारंपारिक पद्धतीने रावण दहन केले जात नाही. अशीच काहीशी श्रद्धा झारखंडच्या देवघर आणि वैद्यनाथ धाम परिसरातही पाहायला मिळते..महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि राजस्थानमधील इतर ठिकाणेमहाराष्ट्र (गडचिरोली): गडचिरोलीमधील गोंड समाजातील बांधव रावण हा त्यांच्या संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे मानतात. त्यामुळे येथे पुतळा न जाळता फक्त पूजा व प्रार्थना केली जाते.कर्नाटक (कोलार आणि मालवल्ली): कर्नाटकातील काही भागांत रावणाला भगवान शिवाचा परम भक्त आणि शक्तिशाली राजा म्हणून पाहिले जाते, जिथे पुतळा जाळण्याऐवजी त्याच्या ज्ञानाचे स्मरण केले जाते.राजस्थान (जोधपुर): जोधपुरच्या मौदगिल भागात ब्राह्मण स्वतःला रावणाचा वंशज मानतात. येथे रावण दहन करण्याऐवजी त्याच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी पिंडदान करण्याची प्रथा आहे..Navratri Day 7: नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी अशी करा माता कालरात्रीची पूजा! जाणून घ्या मंत्र, नैवेद्य, देवीचे स्वरूप अन् महत्व....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.