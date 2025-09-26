संस्कृती

Navratri Viral News: नवरात्रीची अनोखी परंपरा… 9 दिवस बसायचं नाही, उभं राहूनच झोपतात; साताऱ्यातील गाव चर्चेत

Navratri Viral News: Satara Village Follows 300-Year-Old Standing Fasting Tradition | साताऱ्यातील पांडे गावातील 'उभ्याची नवरात्र' परंपरा आहे. ३५० वर्षांपासून चालत आलेली ही अनोखी उपासना आहे.
Devotees in Satara observe the rare “Standing Navratri” ritual, staying upright for nine days. A unique viral news story from satara.

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सध्या देशभरात शारदीय नवरात्र महोत्सव सुरू आहे. घरोघरी घटस्थापना करून देवीची पूजा-अर्चा केली जाते. सार्वजनिक ठिकाणीही देवीच्या विविध रुपांची स्थापना केली जाते. नवरात्रौत्सवाच्या या नऊ दिवसांत अनेक भक्त उपवास करतात. उपवास करण्याची पद्धत प्रत्येकाची वेगवेगळी असते. काहीजण नऊ दिवस उपवास करून एक वेळ जेवतात, तर काही केवळ उपवासाचं अन्न घेतात. जे कडक उपवास करतात ते नऊ दिवस चप्पलही वापरत नाहीत. अशा विविध पद्धतींनी भक्त देवीची सेवा करतात.

