Navratri Viral News: नवरात्रीची अनोखी परंपरा… 9 दिवस बसायचं नाही, उभं राहूनच झोपतात; साताऱ्यातील गाव चर्चेत

सध्या देशभरात शारदीय नवरात्र महोत्सव सुरू आहे. घरोघरी घटस्थापना करून देवीची पूजा-अर्चा केली जाते. सार्वजनिक ठिकाणीही देवीच्या विविध रुपांची स्थापना केली जाते. नवरात्रौत्सवाच्या या नऊ दिवसांत अनेक भक्त उपवास करतात. उपवास करण्याची पद्धत प्रत्येकाची वेगवेगळी असते. काहीजण नऊ दिवस उपवास करून एक वेळ जेवतात, तर काही केवळ उपवासाचं अन्न घेतात. जे कडक उपवास करतात ते नऊ दिवस चप्पलही वापरत नाहीत. अशा विविध पद्धतींनी भक्त देवीची सेवा करतात..मनोकामना पूर्ण होतातसाताऱ्यातल्या वाई तालुक्यातील पांडे गावात दुर्गादेवीच्या उत्सवासाठी एक वेगळी उपासना केली जाते. साधारण साडेतीनशे वर्षांपासून सुरू असलेली ही परंपरा "उभ्याची नवरात्र" म्हणून ओळखली जाते. येथे काळभैरवाचं जागृत स्थान असल्याची मान्यता आहे आणि येथे मागितलेल्या मनोकामना पूर्ण होतात असं गावकरी सांगतात..कडक उपवास गावातील ३५० ते ४०० उपासक दरवर्षी हा कडक उपवास करतात. हातात काठी घेऊन गावभर आरती केली जाते. नवस पूर्ण करण्यासाठी हा उपवास केला जातो. विशेष म्हणजे गावातील मुस्लीम बांधवही यात सहभागी होतात. त्यामुळे येथे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचं दर्शन घडतं..Navaratri 2025 Zodiac Mantras: दुर्गा देवीचे 12 राशींसाठी खास मंत्र, वाचा एका क्लिकवर.या उपासकांना नऊ दिवस बसायचं नसतं. आधार फक्त काठीचा. झोपेसाठी ते पाळण्याचा वापर करतात. पाळण्यावर छाती टेकवून, एक पाय वर घेऊन आणि दुसरा पाय जमिनीवर ठेवून ते झोपतात..तेल, मीठ, तिखटाचा पूर्ण त्यागया उपवासादरम्यान तेल, मीठ आणि तिखटाचा पूर्ण त्याग केला जातो. उपासक केवळ गोड पदार्थ खातात. यामध्ये प्रामुख्याने साबुदाण्याची खीर, फळं आणि दूध यांचा समावेश असतो..उपासनेतून पूर्ण होतात मनोकामनागावकऱ्यांचा विश्वास आहे की जितकी सेवा कठोर तितकं फळ मोठं मिळतं. त्यामुळेच अनेक भक्त नवरात्रीत ही उपासना करतात. विशेष म्हणजे या परंपरेत सर्व समाजातील लोक सहभागी होतात आणि देवीच्या कृपेची अपेक्षा ठेवतात..Navaratri Fast Recipe: नवरात्रीचा उपवास करताय? मग सकाळी नाश्त्यात १० मिनिटांत बनवा हेल्दी ड्रायफ्रुट स्मुदी, लगेच नोट करा रेसिपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.