Shani Impact Valentine Day 2026: 'व्हॅलेंटाईन डे' वर शनीचा प्रभाव पडेल; लवर्स 'या' 4 चुका करु नका

Valentine's Day astrology tips for couples: दरवर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी जगभरात प्रेमाचा सण साजरा केला जातो. तो व्हॅलेंटाईन डे म्हणून ओळखला जातो, परंतु यावर्षीचा व्हॅलेंटाईन डे वेगळा आणि खास असेल. यावर्षी व्हॅलेंटाईन डे शनिवारी येत आहे, जो शनि त्रयोदशीशी जुळतो. ज्योतिष आणि हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये, शनिदेवाला न्याय आणि कर्माचे फळ देणारा देव मानला जातो..व्हॅलेंटाईन डे हा शुक्राच्या अधिपत्याखालील प्रेमाचे प्रतीक मानला जातो. यावर्षी शनीच्या त्रयोदशीमुळे व्हॅलेंटाईन डे वर प्रेमाचा मार्ग कठीण होईल. ज्योतिषांच्या मते यावर्षी व्हॅलेंटाईन डे वर जुने वाद, मतभेद किंवा खोटी आश्वासने येऊ शकतात. मजबूत नातेसंबंध टिकतील, परंतु नवीन किंवा कमकुवत नात्यांमध्ये अडचणी येऊ शकतात. म्हणून, या शनिवारी व्हॅलेंटाईन डेला पुढील चुका करणे टाळा. .चामडे आणि तीक्ष्ण वस्तू भेट देऊ नकाव्हॅलेंटाईन डे ला महागड्या भेटवस्तू दिल्या जातात. पण या दिवशी चामडे किंवा तीक्ष्ण वस्तू गिफ्ट देणे टाळा. त्याऐवजी निळे रत्न, स्टील किंवा आध्यात्मिक चिन्हे भेट द्या. याचा तुमच्या नात्यावर नकारात्मक परिणाम होणार नाही.खोटेपणा आणि फसवणूक टाळाखोटेपणा आणि फसवणुकीच्या परिस्थितीत शनिदेवाची प्रतिक्रिया तात्काळ असते. लहान खोटेपणा किंवा गुपिते लपवल्याने संघर्ष होऊ शकतो, म्हणून तुमच्या जोडीदाराशी प्रामाणिकपणे आणि स्पष्टपणे बोला. .मद्यपान किंवा जड जेवण टाळाहिंदू मान्यतेनुसार शनि त्रयोदशीला मद्यपान किंवा जड जेवण केले जात नाही. म्हणून या दिवशी शाकाहारी जेवण करावे. यामुळे तुमच्या नात्यात स्थिरता येईल.मोठी आश्वासने देऊ नका या दिवशी मोठी आश्वासने देणे किंवा घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. या व्हॅलेंटाईन डे ला, दानधर्म आणि चांगल्या कामांमध्ये सहभागी व्हावा. यामुळे नातेसंबंधांमध्ये स्थिरता येईल. शनीची वाईट नजर टाळण्यासाठी संयम, सत्यता आणि नीतिमत्ता अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते..