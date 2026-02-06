संस्कृती

Shani Impact Valentine Day 2026: 'व्हॅलेंटाईन डे' वर शनीचा प्रभाव पडेल; लवर्स 'या' 4 चुका करु नका

Valentine’s Day 2026 Saturn effect on relationships: यंदा शनि त्रयोदशीमुळे व्हॅलेंटाईन डे वर प्रेमाचा मार्ग कठीण होईल. व्हॅलेंटाईन डे वर जुने वाद, मतभेद किंवा खोटी आश्वासने येऊ शकतात. मजबूत नातेसंबंध टिकतील, परंतु नवीन किंवा कमकुवत नातेसंबंधांना अडचणी येऊ शकतात. यंदा व्हॅलेंटाईन डे शनिवारी आला असून पुढील चुका करणे टाळा.
Valentine’s Day astrology tips for couples: दरवर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी जगभरात प्रेमाचा सण साजरा केला जातो. तो व्हॅलेंटाईन डे म्हणून ओळखला जातो, परंतु यावर्षीचा व्हॅलेंटाईन डे वेगळा आणि खास असेल. यावर्षी व्हॅलेंटाईन डे शनिवारी येत आहे, जो शनि त्रयोदशीशी जुळतो. ज्योतिष आणि हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये, शनिदेवाला न्याय आणि कर्माचे फळ देणारा देव मानला जातो.

