Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशीला शिवलिंगावर अर्पण करा 'या' ५ वस्तू; घरातील गरिबी दूर होऊन येईल पैसाच पैसा!

Varuthini Ekadashi Remedies: दरवर्षी वैशाख महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशीला वरूथिनी एकादशी साजरी केली जाते. या दिवशी भगवान विष्णूची अत्यंत मनोभावे पूजा केली जाते. या दिवशी केलेला उपवास आणि व्रत १० व्रतांच्या समान मानला जातो. असं मानलं जातं की, या दिवशी केलेल्या व्रताने आयुष्यात असलेल्या अडचणी दूर होतात आणि सकारात्मक बदलही होतात. इतकंच नाही, तर या दिवशी भगवान शंकराचीही पूजा केली तर खास पुण्य प्राप्त होतं असंही मानलं जातं. त्यामुळे भगवान विष्णू आणि शंकर या दोघांचे आशीर्वाद मिळवण्याची ही उत्तम संधी मानली जाते. .वरूथिनी एकादशी 2026: तारीख आणि शुभ योगवैदिक पंचांगानुसार, वैशाख कृष्ण एकादशी तिथी 2026 मध्ये 13 एप्रिल रोजी पहाटे 01:16 वाजता सुरू होईल आणि 14 एप्रिल रोजी पहाटे 01:08 वाजता संपेल. मात्र पंचांगात उदयतिथीला महत्त्व आहे त्यामुळे त्या तिथीनुसार 13 एप्रिल 2026 रोजी वरूथिनी एकादशीचं व्रत पाळता येईल.या दिवशी सकाळपासून संध्याकाळी 5:17 वाजेपर्यंत शुभ योग आहे. त्यानंतर शुक्ल योग सुरू होईल. तसेच धनिष्ठा नक्षत्र संध्याकाळी 4:03 वाजेपर्यंत असेल, त्यानंतर शतभिषा नक्षत्र सुरू होईल..शिवलिंग अभिषेकासाठी काय अर्पण करावे?शमीची फुलेया दिवशी शिवलिंगावर शमीची फुले अर्पण केल्यास आरोग्याशी संबंधित त्रास कमी होतात आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते, असे मानले जाते.बेलपत्रभगवान शंकराला बेलपत्र अत्यंत आवडते. त्याच्यावर थोडंसं मध लावून ते अर्पण केलं तर पापांचा नाश होतो आणि उत्तम आरोग्य प्राप्त होतं, अशी मान्यता आहे. कच्चे तांदूळ आणि काळे तीळशनीदोष कमी करण्यासाठी कच्च्या तांदळात काळे तीळ मिसळून शिवलिंगावर अर्पण करावे. नंतर हेच तांदूळ गरजू व्यक्तीला दान केल्यास अधिक पुण्य मिळते.गायीचे तूपशुद्ध गायीच्या तुपाने अभिषेक केल्यास शरीरातील आणि मानसिक त्रास दूर होण्यास मदत होते..मंत्रजपाचे महत्त्वया दिवशी भगवान शिवांचा महामृत्युंजय मंत्र १०८ वेळा जपणे अत्यंत मंगलकारी मानले जाते. या जपामुळे संकटांपासून संरक्षण मिळते आणि अंतर्मनाला शांती लाभते..हे आहेत महत्त्वाचे मंत्र- ॐ पार्वतीपतये नमः॥- ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥- ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥.धार्मिक महत्त्वधार्मिक मान्यतेनुसार, वरूथिनी एकादशीचं व्रत केल्यानं खूप मोठं पुण्य मिळतं. हे व्रत केल्यानं कन्यादानाइतकं पुण्य मिळतं असंही मानलं जातं. श्रद्धेनं आणि नियम पाळून व्रत केलं तर घरात सुख, समृद्धी आणि आनंद राहतो.