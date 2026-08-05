Vastu Tips: घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम

Vastu Elephant Rules!: अनेकदा लोक घर सुंदर दिसण्यासाठी किंवा सकारात्मक ऊर्जेसाठी विविध प्रकारच्या वस्तू आणि मूर्ती घरात ठेवतात. वास्तूशास्त्रानुसार, काही विशिष्ट वस्तू घरात ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन सुख-शांतीचा वास होतो. यापैकीच एक म्हणजे हत्तीची जोडी.अनेकांचा असा प्रश्न असतो की घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार घरात हत्तीची जोडी ठेवणे अत्यंत शुभ मानले जाते. जर तुम्ही नवीन घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर वास्तूच्या या नियमांकडे दुर्लक्ष करू नका..घरात हत्तीची जोडी ठेवल्याने काय होतो फायदा ?नात्यांमध्ये गोडवा: वास्तूशास्त्रानुसार घरात हत्तीची जोडी ठेवल्यास पती-पत्नीमधील प्रेम, आपुलकी आणि ताळमेळ वाढतो.अडकलेली कामे पूर्ण: घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन थांबलेली किंवा अडकलेली कामे लवकर पूर्ण होतात.लक्ष्मीची कृपा: हत्तीची जोडी घरात ठेवल्याने माता लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये एकता व सन्मान टिकून राहतो..Numerology: ११:११ अंक दिसल्यास खरंच इच्छा पूर्ण होतात? 'मास्टर नंबर'बद्दल काय सांगतं अंकशास्त्र? जाणून घ्या अर्थ आणि मान्यता!.वास्तूशास्त्रातील हत्तीचे आध्यात्मिक महत्त्ववास्तूशास्त्रात हत्तीला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. हत्ती हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश यांचे रूप आणि देवराज इंद्राचे वाहन ऐरावत यांचे प्रतीक मानले जाते. ज्याप्रमाणे हत्ती आपल्या भक्कम पायांवर जमिनीवर स्थिर उभा राहतो, त्याचप्रमाणे घरात हत्तीची जोडी ठेवल्यास करिअर आणि व्यवसायात स्थैर्य येते. याशिवाय, हत्ती घरातील सदस्यांचे वाईट नजरेपासून संरक्षण करतो..हत्तीची जोडी कोणत्या दिशेला ठेवावी ?हत्तीच्या जोडीचा योग्य लाभ मिळवण्यासाठी ती योग्य दिशेला ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. चुकीच्या दिशेला ठेवल्यास फायद्याऐवजी नुकसान होऊ शकते.उत्तर-पूर्व (ईशान्य दिशा): घरात सुख, समृद्धी आणि शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी हत्तीची जोडी ईशान्य किंवा उत्तर-पूर्व दिशेला ठेवावी.उत्तर दिशा: आर्थिक प्रगती आणि करिअरमध्ये यश मिळवण्यासाठी हत्तीची जोडी उत्तर दिशेला ठेवावी. उत्तर दिशा ही धनकुबेराची दिशा मानली जाते.दक्षिण दिशा टाळा: हत्तीची मूर्ती किंवा जोडी कधीही दक्षिण किंवा नैऋत्य दिशेला ठेवू नये..कोणत्या प्रकारची हत्तीची जोडी खरेदी करावी ?नेहमी खरेदी करताना सोंड वरच्या दिशेला असलेल्या हत्तीची जोडी निवडावी. सोंड वर असलेला हत्ती यश आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक असतो. सोंड खाली असलेला हत्ती अनेकदा वैराग्य किंवा उदासीनतेचे प्रतीक मानला जातो.पितळेचा हत्ती: व्यापार, व्यवसाय आणि धनवृद्धीसाठी पितळेच्या हत्तीची जोडी सर्वोत्तम मानली जाते.चांदीचा हत्ती: मनाच्या शांतीसाठी आणि कुंडलीतील चंद्रदोष दूर करण्यासाठी उत्तर दिशेला किंवा तिजोरीत चांदीचा हत्ती ठेवावा.लाकडी हत्ती: घरात स्थैर्य, मानसिक शांतता आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी लाकडी हत्ती उत्तम ठरतो.वास्तूशास्त्रानुसार हत्तीची जोडी ठेवताना ती तुटलेली, खंडित किंवा धूळ बसलेली नसावी याची काळजी घ्यावी.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: लहानपणापासूनच कुशाग्र बुद्धीचे असतात 'या' ३ जन्मतारखा असलेले लोक; करिअरमध्ये मिळवतात मोठे यश!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.