Vastu Shastra: दैनंदिन आयुष्यात आपण अनेकदा शेजारी, मित्रपरिवार किंवा नातेवाईकांकडून लहान-सहान वस्तू मागून घेतो. कधी स्वयंपाकघरातील एखादा जिन्नस तर कधी गरजेची वस्तू सहज घेतली जाते. मात्र, वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रातील समजुतींनुसार अशा चार वस्तू आहेत, ज्या कोणाकडूनही फुकट किंवा मोफत घेणे टाळायला हवे. या वस्तूंचा संबंध ग्रहस्थितीशी आणि घरातील वातावरण व आर्थिक सुबत्तेशी जोडला जातो, अशी परंपरागत मान्यता आहे..कोणत्या आहेत त्या 4 वस्तू आणि त्यामागील मान्यता?दुसऱ्याचा रुमालवास्तु आणि ज्योतिषशास्त्रातील मान्यतेनुसार, रुमाल ही वैयक्तिक वापराची वस्तू मानली जाते. दुसऱ्याचा रुमाल वापरणे अथवा आपला रुमाल इतरांना देणे यामुळे नातेसंबंधांमध्ये दुरावा किंवा गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, असे मानले जाते. त्यामुळे रुमाल इतरांना भेट देणे किंवा कोणाकडून मोफत घेणे टाळावे आणि प्रत्येकाने आपला रुमाल स्वतंत्र ठेवावा, असा सल्ला दिला जातो..Numerology: आई-वडील आणि मुलांचा मूलांक एकच असेल, तर नात्यावर काय परिणाम होतो? पाहा अंकशास्त्राचा अंदाज... .मीठज्योतिषशास्त्रात मिठाचा संबंध शनिदेवांशी जोडला जातो. पारंपरिक समजुतीनुसार, इतरांकडून फुकट मीठ मागणे किंवा घेणे हे आर्थिक चणचण, कर्जाचा ताण अथवा घरातील अस्वस्थता वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते. गरज पडल्यास दुसऱ्याकडून मीठ घेतल्यास त्याऐवजी थोडी रक्कम किंवा एखादी वस्तू देणे योग्य मानले जाते..लोखंडलोखंड हा धातू ज्योतिषशास्त्रात शनि ग्रहाशी संबंधित मानला जातो. समजुतींनुसार, कोणाकडूनही मोफत किंवा उसनवार लोखंड घेणे शुभ मानले जात नाही. असे केल्यास नोकरी-व्यवसायात अडथळे येणे किंवा अडचणी वाढणे यांसारखे अनुभव येऊ शकतात. विशेषतः शनिवारी लोखंडाच्या खरेदी-विक्री किंवा देवाणघेवाणीबाबत अधिक काळजी घ्यावी, असे सांगितले जाते..मोहरीचे तेलमोहरीचे तेलही शनिदेवाशी निगडित मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रीय विश्वासानुसार, दुसऱ्या व्यक्तीकडून मोफत किंवा उधार मोहरीचे तेल घेणे टाळावे. यामुळे आर्थिक तंगी किंवा अनावश्यक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी धारणा आहे. शनिवारी शनिदेवाला मोहरीचे तेल अर्पण करणे किंवा दान करणे पुण्यप्रद मानले जाते; मात्र दैनंदिन देवाणघेवाणीतील फुकट घेण्याची सवय टाळण्याचा नियम वेगळा सांगितला जातो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: मातीशिवाय काचेच्या बाटलीत, पाण्यामध्ये सहज वाढवा 'ही' ३ रोपे; घरात येईल सुख-समृद्धी! पाहा वास्तुशास्त्र... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.