Vastu Tips : घरी असो किंवा बाहेर उलटे शूज-चप्पल कधीही ठेवू नये, असं आपण अनेकदा घरच्या वयोवृद्ध लोकांपासून ऐकलं असेल पण तुम्हाला माहिती आहे का उलटे शूज चप्पल ठेवल्याने काय होतं? का उलटे शूज चप्पल ठेवू नये.

वास्तू शास्त्रानुसार उलटे शूज चप्पल ठेवल्याने जीवनात अनेक प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे चुकूनही कधी उलटे शूज चप्पल ठेवू नका. आज आपण याविषयीच सविस्तर जाणून घेऊया. (Vastu Tips how to keep shoes and slippers at home )