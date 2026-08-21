Vastu Tips: घराचा उंबरठा महत्त्वाचा का मानला जातो? 'या' ५ गोष्टी घरासमोर असल्यास वाढतो वास्तुदोष!

Vastu Shastra Guide: वास्तूशास्त्रानुसार घराचे मुख्य प्रवेशद्वार फक्त येण्या-जाण्याचा मार्ग नसून घरात सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जेच्या प्रवेशाचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. याच कारणामुळे प्राचीन काळापासून मुख्य दाराच्या उंबरठ्याला विशेष धार्मिक अन् वास्तुशास्त्रीय महत्त्व दिले गेले आहे. पण, आधुनिक बांधकामात उंबरठा बनवण्याची परंपरा कमी होत चालली आहे. घराचा उंबरठा का महत्त्वाचा आहे आणि मुख्य दारासमोर कोणत्या ५ गोष्टी असणे अशुभ मानले जाते, ते सविस्तर जाणून घेऊया- .उंबरठ्याचे महत्त्व आणि शास्त्रीय कारणवास्तूशास्त्रानुसार मुख्य दारावर योग्य उंचीचा उंबरठा असणे अत्यंत शुभ मानले जाते.नकारात्मक ऊर्जेला अटकाव: दाराचा उंबरठा बाहेरून येणाऱ्या नकारात्मक ऊर्जेला घरात प्रवेश करण्यापासून रोखतो.सुख-समृद्धीचा वास: उंबरठ्याची नियमित स्वच्छता आणि पूजा केल्याने घरात लक्ष्मीचा वास राहतो आणि सुख-शांती कायम राहते.दाराची उंची: मुख्य दाराची उंची रस्त्याच्या पातळीपेक्षा थोडी उंच असावी. रस्ता दारापेक्षा उंच असल्यास वास्तुदोष निर्माण होतो, ज्याचा कौटुंबिक आणि आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो..Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाज्यावर तांब्याचा सूर्य लावावा की नाही? वास्तुनुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, महत्त्व आणि फायदे.दारासमोर 'या' ५ गोष्टी असल्यास निर्माण होतो वास्तुदोषघराच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर खालील गोष्टी दीर्घकाळ राहिल्यास कुटुंबात वाद, आर्थिक अडचण आणि प्रगतीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात-काटेरी वनस्पती (Thorny Plants)मुख्य दारासमोर काटेरी झाडे किंवा वनस्पती असणे अशुभ मानले जाते. यामुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये तणाव, मतभेद आणि कटुता वाढण्याची शक्यता असते..दुग्धजन्य किंवा चिक असणारी झाडे (Milky Sap Plants)ज्या वनस्पतींमधून पांढरा चिकासारखा रस निघतो, अशी झाडे मुख्य दारासमोर असणे टाळावे. वास्तूशास्त्रानुसार यामुळे घरात आर्थिक अस्थिरता आणि मानसिक क्लेश वाढतात.दगड किंवा बांधकामाचा ढिगारा (Heap of Stones/Rubble)दारासमोर दगड, विटा किंवा कचऱ्याचा ढिगारा साचलेला असल्यास घरातील सदस्यांच्या कामात सतत अडथळे येतात आणि प्रगतीचा वेग मंदावतो..Vastu Tips: घरामध्ये मोरपीस ठेवावे की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.कचराकुंडी (Dustbin at Main Entrance)मुख्य दाराच्या अगदी समोर कचराकुंडी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव वाढतो. त्यामुळे कचराकुंडी नेहमी दारापासून दूर आणि योग्य ठिकाणी ठेवावी.अतिशय उंच आणि घट्ट सावली असणारे झाड (Large Tree Blocking Entrance)दारासमोर अगदी जवळ उंच आणि मोठे झाड असल्यास घरात पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि सकारात्मक ऊर्जा येत नाही. वास्तूमध्ये याला 'वृक्षवेध दोष' म्हटले जाते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.