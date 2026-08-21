संस्कृती

Vastu Tips: घराचा उंबरठा महत्त्वाचा का मानला जातो? 'या' ५ गोष्टी घरासमोर असल्यास वाढतो वास्तुदोष!

Vastu Rules for Your Home Entrance: घराच्या मुख्य दरवाजाला उंबरठा असणे का आहे गरजेचे? दारासमोर 'या' ५ गोष्टी असणे अशुभ! जाणून घ्या जुन्या परंपरेमागील वैज्ञानिक अन् वास्तुशास्त्रीय कारण...
Stop Negative Energy at Your Doorstep: 5 Vastu Rules for Your Home Entrance

Stop Negative Energy at Your Doorstep: 5 Vastu Rules for Your Home Entrance

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Vastu Shastra Guide: वास्तूशास्त्रानुसार घराचे मुख्य प्रवेशद्वार फक्त येण्या-जाण्याचा मार्ग नसून घरात सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जेच्या प्रवेशाचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. याच कारणामुळे प्राचीन काळापासून मुख्य दाराच्या उंबरठ्याला विशेष धार्मिक अन् वास्तुशास्त्रीय महत्त्व दिले गेले आहे. पण, आधुनिक बांधकामात उंबरठा बनवण्याची परंपरा कमी होत चालली आहे. घराचा उंबरठा का महत्त्वाचा आहे आणि मुख्य दारासमोर कोणत्या ५ गोष्टी असणे अशुभ मानले जाते, ते सविस्तर जाणून घेऊया-

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