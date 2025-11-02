Vastu Tips: माता लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी कोणते उपाय करावे, वाचा वास्तुशास्त्र काय सांगत

Vastu Tips For Money: वास्तुशास्त्रानुसार शांती, समृद्धी आणि यश मिळवण्यासाठी तुमचे घर आणि कामाच्या जागेची रचना किंवा व्यवस्था करताना काही तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. जेव्हा घर किंवा व्यवसायाच्या जागेची वास्तू योग्यरित्या जुळलेली नसते, तेव्हा ते आर्थिक समस्या, तणाव आणि अस्थिरतेला कारणीभूत ठरू शकते. योग्य दिशा आणि ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित केल्याने पैशाशी संबंधित समस्यांवर मात करण्यास मदत होऊ शकते. यासाठी पुढील वास्तू उपाय करावे. .लॉकर कुठे ठेवावावास्तुशास्त्रानुसार तुमच्या घराच्या उत्तर किंवा ईशान्य दिशेला तुमचे लॉकर किंवा दागिने सुरक्षित ठेवण्याचा सल्ला देतात. या दिशा शुभ मानल्या जातात आणि माता लक्ष्मीचे निवासस्थान मानल्या जातात. येथे मौल्यवान वस्तू ठेवल्याने आर्थिक स्थिरता वाढते आणि स्थिर उत्पन्न मिळते असे म्हटले जाते..स्वच्छ मुख्य प्रवेशद्वारमुख्य दरवाजा हा सकारात्मक उर्जेचा आणि स्वतः माता लक्ष्मीचा प्रवेशद्वार आहे. तो स्वच्छ, नीटनेटका आणि चांगला प्रकाशमान ठेवावा. सकारात्मकतेसाठी प्रवेशद्वाराजवळ 'ओम', 'स्वस्तिक' किंवा कलश सारखे समृद्धीचे प्रतीक ठेवू शकता. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी गंगाजल शिंपडल्याने जागा शुद्ध होते. संध्याकाळी दरवाजाच्या दोन्ही बाजूंना दिवे लावल्याने तुमच्या घरात माता लक्ष्मीची सतत उपस्थिती सुनिश्चित होते असे मानले जाते..स्वच्छता आणि पावित्र्य राखाधार्मिक मान्यतेनुसार माता लक्ष्मी केवळ स्वच्छ आणि शांत ठिकाणीच वास करते. म्हणूनच, तुमचे घर, देवघर, स्वच्छ आणि नीटनेटके असावे. घराच्या मुख्यप्रवेशद्वाराजवळ तुटलेल्या वस्तू , चप्पला किंवा कचरा ठेऊ नका. यामुळे सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होत नाही. घरात आर्थिक समस्या येऊ शकतात. जर तुम्ही आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जात असाल तर घराच्या प्रवेशद्वाराशी आणि साठवणुकीच्या क्षेत्रांशी संबंधित या सोप्या पण शक्तिशाली वास्तु टिप्स फॉलो करू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.