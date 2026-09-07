संस्कृती

Vastu Tips: घरात हंस किंवा बदकाची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम

Swan and Mandarin Duck Vastu Rules: हंसाची जोडी की बदकाची जोडी? बेडच्या बाजूला की साईड टेबलवर? वाचा घरात हंस-बदकाची प्रतिमा ठेवताना घ्यायची काळजी...
Married Life Vastu Tips: Benefits of Swan & Mandarin Duck Pair in Bedroom

Married Life Vastu Tips: Benefits of Swan & Mandarin Duck Pair in Bedroom

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Married Life Vastu Tips: घरात सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकवण्यासाठी वास्तूशास्त्र आणि फेंगशुईमध्ये अनेक सोपे उपाय सांगण्यात आले आहेत. यामध्ये बेडरूममध्ये हंस किंवा 'मॅन्डरिन' बदकांच्या जोडीची प्रतिमा (Picture) किंवा मूर्ती ठेवणे अत्यंत शुभ मानले जाते. ही पक्षीजोडी केवळ प्रेम आणि निष्ठेचे प्रतीक मानली जात नाही, तर वैवाहिक संबंध मजबूत करून आयुष्यात सौभाग्य आणण्यासाठीही प्रभावी ठरते.

Loading content, please wait...
Wife
horoscope
Positive Thinking
positive thoughts
Astrology
Elephant
Partnership
vastu tips
wife and husband
partner
Happy, successful life
Home
Love
Relationship
Positive Energy in Home
Vastu Shastra guidelines
Home decor beliefs
Home Decor
husband wife relationship issues
Marathi News Esakal
www.esakal.com