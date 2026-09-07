Vastu Tips: घरात हंस किंवा बदकाची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम

Married Life Vastu Tips: घरात सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकवण्यासाठी वास्तूशास्त्र आणि फेंगशुईमध्ये अनेक सोपे उपाय सांगण्यात आले आहेत. यामध्ये बेडरूममध्ये हंस किंवा 'मॅन्डरिन' बदकांच्या जोडीची प्रतिमा (Picture) किंवा मूर्ती ठेवणे अत्यंत शुभ मानले जाते. ही पक्षीजोडी केवळ प्रेम आणि निष्ठेचे प्रतीक मानली जात नाही, तर वैवाहिक संबंध मजबूत करून आयुष्यात सौभाग्य आणण्यासाठीही प्रभावी ठरते..हंस: प्रेम, पवित्रता आणि आर्थिक प्रगतीचे प्रतीकधार्मिक आणि वास्तूच्या दृष्टीने हंसाला विशेष स्थान आहे-पवित्रता आणि शांती: हंस हे देवी सरस्वती आणि ब्रह्मदेवाचे वाहन मानले जाते. त्यामुळे घरात हंसाचे छायाचित्र किंवा प्रतिमा ठेवल्यास वातावरणात शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा राहते.नात्यात गोडवा: पती-पत्नीमध्ये सतत मतभेद किंवा तणाव असल्यास बेडरूममध्ये हंसाच्या जोडीची प्रतिमा लावावी. यामुळे दोघांमधील परस्पर समज, आदर आणि भावनिक जवळीक वाढते.आर्थिक उन्नतीचा उपाय: वास्तूनुसार, वैवाहिक सुखासाठी हंसाची जोडी शुभ मानली जाते; तर आर्थिक प्रगती आणि धनलाभाच्या नवीन संधींसाठी एका मोठ्या हंसाचे चित्र लावण्याचा सल्ला दिला जातो..Vastu Tips: घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.फेंगशुईनुसार 'मॅन्डरिन बदका'चे महत्त्वफेंगशुई तंत्रात मॅन्डरिन बदकांची जोडी (Mandarin Ducks) ही आजीवन प्रेम आणि निष्ठेचे सर्वात मोठे प्रतीक मानली जाते-गैरसमज दूर होतात: हे पक्षी आपल्या साथीदाराशी कायम एकनिष्ठ राहतात. बेडरूममध्ये पाण्यावर पोहणाऱ्या मॅन्डरिन बदकांची जोडी ठेवल्यास नकारात्मकता कमी होते, संवाद सुधारतो आणि नात्यातील दुरावा किंवा कडू आठवणी दूर होण्यास मदत होते.अविवाहित आणि लव्ह मॅरेजसाठी खास: योग्य जीवनसाथीच्या शोधात असलेल्या लोकांसाठी हे प्रतीक अत्यंत शुभ मानले जाते. प्रेमविवाहाची इच्छा असणाऱ्यांनी बदकांच्या जोडीच्या गळ्यात लाल रिबन किंवा धागा बांधून ठेवण्याचा उपाय करावा..कोणत्या दिशेला आणि कसे ठेवावे?वास्तू आणि फेंगशुईनुसार या प्रतिमा ठेवण्यासाठी योग्य दिशा आणि स्थान ठरवणे महत्त्वाचे आहे-योग्य दिशा: बेडरूमची दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) दिशा ही प्रेम आणि नात्यांची दिशा मानली जाते. त्यामुळे ही प्रतिमा किंवा मूर्ती याच दिशेला ठेवावी.विवाहित जोडपे: विवाहित व्यक्तींनी ही जोडी शयनकक्षात पतीच्या पलंगाच्या बाजूला स्थापित करावी.अविवाहित व्यक्ती: विवाह जुळण्यासाठी ही जोडी खोलीतील साइड टेबलवर ठेवली जाऊ शकते.खास भेट: नात्यात दुरावा जाणवत असल्यास आपल्या जीवनसाथीला मॅन्डरिन बदकांची मूर्ती किंवा चित्र भेट (Gift) देणे अत्यंत फलदायी मानले जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घराचा उंबरठा महत्त्वाचा का मानला जातो? 'या' ५ गोष्टी घरासमोर असल्यास वाढतो वास्तुदोष!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.