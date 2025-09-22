Vastu Tips: श्रीमंत लोक घरातल्या उत्तर दिशेला ठेवतात 'या' चार गोष्टी; गरीबी राहाते कोसो दूर

Vastu Tips: वास्तुशास्त्रानुसार घराची उत्तर दिशा अत्यंत शुभ मानली जाते. या दिशेला देवतांचा वास असतो.. अशी श्रद्धा आहे. म्हणूनच, श्रीमंत आणि यशस्वी लोक त्यांच्या घराच्या उत्तर दिशेला विशेष महत्त्व देतात. उत्तर दिशेला शुभ वस्तू ठेवल्यास लक्ष्मी प्रसन्न होते. यामुळे घरात धन, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते. म्हणूनच जे लोक या वास्तु नियमाचे पालन करतात, त्यांच्या घरात कधीही पैशाची कमतरता नसते, अशी श्रद्धा आहे..१. कुबेरची मूर्तीवास्तुशास्त्रामध्ये उत्तर दिशेला धन आणि संधी निर्माण करणारी दिशा मानले जाते. या दिशेचे स्वामी कुबेर आहेत, त्यांना धनाची देवता मानले जाते. जर त्यांची मूर्ती घराच्या उत्तर दिशेला ठेवली, तर घरात पैशांची कमतरता कधीच भासत नाही. असेही मानले जाते की, कुबेरची मूर्ती ठेवल्याने व्यक्तीला व्यवसायात यश मिळते, अडकलेले पैसे परत येतात आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत सापडतात..Buldhana: जिल्ह्यातील मोठ्यासह लहान प्रकल्प पाण्याने तुडूंब; वर्षभराकरिता पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला, सिंचनासाठी होणार मदत.२. श्रीयंत्रवास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रामध्ये श्रीयंत्र अत्यंत शक्तिशाली मानले जाते. ते उत्तर दिशेला ठेवल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जा येते आणि नकारात्मकता दूर होते. असे मानले जाते की श्रीयंत्र घराचे वातावरण पवित्र करते. यामुळे आर्थिक स्थिरता येते आणि जीवनात प्रगतीचे मार्ग उघडतात. जर ते पूजास्थळी स्थापित करून योग्य प्रकारे पूजा केली, तर त्याचा प्रभाव आणखी वाढतो. .३. तुळशीचे रोपटेभारतीय परंपरेत तुळशीला देवीचे स्वरूप मानले जाते. तुळस केवळ धार्मिक दृष्टीनेच नाही, तर वैज्ञानिक दृष्टीनेही घराचे वातावरण शुद्ध करते. जर घराच्या उत्तर दिशेला तुळशीचे रोपटे लावले, तर सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह वाढतो. यामुळे नकारात्मक शक्ती देखील दूर राहतात. तसेच, कुटुंबातील सदस्यांमध्ये प्रेम आणि सलोखा टिकून राहतो. वास्तुशास्त्रानुसार, घराच्या उत्तर दिशेला तुळस लावल्याने घरात लक्ष्मीचा वास होतो..PAK vs SA: पाकिस्तान संघाचा बँड बाजवण्यासाठी 'तो' येतोय! वन डे क्रिकेटमधील निवृत्ती घेतली मागे, आता शेजाऱ्यांचं काही खरं नाही.४. कासवकासव दीर्घायुष्य, स्थिरता आणि संयमाचे प्रतीक मानले जाते. वास्तुशास्त्रामध्ये याला शुभ वस्तू मानले जाते. घराच्या उत्तर दिशेला कासवाची मूर्ती ठेवल्याने घरात स्थिरता आणि शांतता राहते. यामुळे आर्थिक स्थिती मजबुती प्राप्त होते आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये सुसंवाद वाढवते. असे मानले जाते की कासव घरात सकारात्मक ऊर्जा दीर्घकाळ टिकवून ठेवते, ज्यामुळे सुख-समृद्धी कायम राहते.(ही माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित आहे. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार योग्य निर्णय घ्यावेत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.