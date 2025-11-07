Vastu Shastra: शनि दोषापासून मुक्ती हवी असेल तर घराच्या 'या' दिशेला अजिबात ठेऊ नका 'या' वस्तू

Vastu Shastra: वास्तु आणि ज्योतिष दोन्ही मानतात की घराची पश्चिम बाजू न्यायाची देवता आणि कर्माचे फळ देणारा भगवान शनिदेव यांच्याशी संबंधित आहे. शनिदेव आपल्या कृतींवर आधारित फळे देतात. म्हणून, घराची ही बाजू व्यवस्थित, स्वच्छ आणि संतुलित ठेवल्याने जीवनात स्थिरता, यश आणि आनंद मिळतो. जर पश्चिम बाजू अस्वच्छ किंवा वस्तूंनी भरलेली असेल तर शनीचा नकारात्मक प्रभाव वाढतो. यामुळे जीवनात अडथळे, अनावश्यक ताण, आर्थिक नुकसान आणि कठोर परिश्रम करूनही परिणाम न मिळणे शक्य आहे. .संबंध सुधारण्यासाठी उपायघरातील बेडरूमची योग्य दिशा नातेसंबंध आणि आरोग्य दोन्हीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. वास्तुशास्त्रानुसार, बेडरूम नैऋत्य दिशेला असावी. ही दिशा पती-पत्नीमधील नातं मजबूत करते आणि जीवनात स्थिरता आणते. नैऋत्य दिशा शक्य नसल्यास, पश्चिमेकडे तोंड असलेली बेडरूम शुभ मानली जाते. यामुळे करिअर यशस्वी होते आणि कौटुंबिक आनंद टिकून राहतो..कचराकुंडी साफ करणेघरातील कचराकुंडी आणि इतर जागा आरोग्य आणि नशिबावर देखील परिणाम करतात. शनि आणि वास्तुच्या स्थितीनुसार कचराकुंडी स्वच्छ ठेवल्याने घाण आणि दुर्गंधी जमा होण्यास प्रतिबंध होतो. यामुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा पसरण्यापासून रोखले जाते आणि कुटुंबातील सदस्यांचे आजारांपासून संरक्षण होते. पडद्यांची काळजी घ्याफाटलेले, जुने किंवा अस्वच्छ पडदे बदला. स्वच्छ पडदे तुमच्या घराचे सौंदर्य वाढवतातच पण तुमच्या आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम करतात. ते दुर्दैवापासून संरक्षण करतात आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवतात. .Zodiac Wedding Lehenga: राशीनुसार खरेदी करा लग्नाचा घागरा, वैवाहिक जीवनात राहाल आनंदी अन् ग्रहदोष दूर होतील.आर्थिक आणि मानसिक प्रगतीसाठी वास्तु टिप्सवास्तुशास्त्रानुसार, पश्चिम दिशेला मंदिर बांधल्याने घरातील प्रमुख व्यक्तीच्या आरोग्यावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे वारंवार समस्या उद्भवू शकतात आणि मानसिक ताण वाढू शकतो. मंदिर उत्तर, पूर्व किंवा ईशान्य दिशेला ठेवणं शुभ मानलं जातं. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते, आर्थिक परिस्थिती मजबूत होते आणि कुटुंबातील सर्व सदस्यांना मानसिक शांती मिळते. .तुटलेले फर्निचर किंवा रद्दी वस्तू ठेवणे टाळा. पश्चिम दिशेला तुटलेले फर्निचर किंवा निरुपयोगी वस्तू ठेवल्याने घरात गरिबी आणि नकारात्मक ऊर्जा वाढते. घराची समृद्धी आणि कल्याण हळूहळू कमी होते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.