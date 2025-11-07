संस्कृती

Vastu Shastra: शनि दोषापासून मुक्ती हवी असेल तर घराच्या 'या' दिशेला अजिबात ठेऊ नका 'या' वस्तू

Vastu Tips: घरापासून नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवायची असेल तर कोणत्या गोष्टी घराजवळ ठेऊ नये हे जाणून घेऊया.
Vastu Shastra: वास्तु आणि ज्योतिष दोन्ही मानतात की घराची पश्चिम बाजू न्यायाची देवता आणि कर्माचे फळ देणारा भगवान शनिदेव यांच्याशी संबंधित आहे. शनिदेव आपल्या कृतींवर आधारित फळे देतात. म्हणून, घराची ही बाजू व्यवस्थित, स्वच्छ आणि संतुलित ठेवल्याने जीवनात स्थिरता, यश आणि आनंद मिळतो. जर पश्चिम बाजू अस्वच्छ किंवा वस्तूंनी भरलेली असेल तर शनीचा नकारात्मक प्रभाव वाढतो. यामुळे जीवनात अडथळे, अनावश्यक ताण, आर्थिक नुकसान आणि कठोर परिश्रम करूनही परिणाम न मिळणे शक्य आहे. 

