Vasubaras 2025: यंदा 17 की 18 कधी आहे वसुबारस? जाणून महत्व अन् पूजा विधी

वसुबारस १७ ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी गायींची पूजा केली जाते, ज्यामुळे घरात धनलाभ होतो अशी मान्यता आहे. वसुबारसला गोवत्स द्वादशी देखील म्हणतात. .Vasubaras 2025 date: दिव्यांचा सण दिवाळी दरवर्षी मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरी केली जाते. यंदा दिवाळी २० ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे. तसेच दिवाळीचा पहिला दिवस १७ ऑक्टोबरला साजरी केली जात आहे. हिंदू धर्मात वसुबारसला खुप महत्व आहे. या दिवशी लोक गायींची पूजा करतात. तसेच या दिवसाला गोवत्स द्वादशी देखील बोलले जाते. या दिवसाचे महत्व आणि पौराणिक कथा काय आहे हे जाणून घेऊया..वसुबारस शुभ तारिख पुजा मुहूर्त आणि वेळवसुबारस 17 ऑक्टोबरला साजरी केली जाणार आहे. प्रदोषकाल 4 वाजून 14 मिनिटे ते 7 वाजून 43 मिनिटापर्यंत असणार आहे. द्वादशी तिथी 17 ऑक्टोबर 11 वाजून 12 मिनिटांनी सुरू होईल आणि 18 ऑक्टोबरला 12 वाजून 18 मिनिटाला समाप्त होईल. .वसुबारसचे महत्ववसुबारसला हिंदू धर्मात खास महत्व आहे. या दिवशी गायींची पूजा केल्यास घरात धनसंपत्ती आणि धनलाभ होतो अशी मान्यता आहे. हिंंदू धर्मात गायीला पवित्र मानले जाते. तसेच गायींची देवासमान पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार गायींची पूजा केल्यास वर्षभर धनलाभ होतो. .पूजा विधीवसुबारसच्या दिवशी सकाळीच उठून स्नान करावे. स्वच्छ कपडे घालावे. घराच्या अंगणात दिवे लावावे. तसेच रांगोळी काढावी. देवपूजा करावी. नंतर गायींची पूजा करून त्यांना नैवेद्य दाखवावे. तसेच गरजूंना दान करणे शुभ मानले जाते. .वसुबारसचे महत्व पौराणिक कथेनुसार प्राचीन काळी वसु या नावाचा संत होता. याच्या मार्गदर्शनाखाली लोकांनी संपत्ती देवाची पूजा करण्याची परंपरा सुरू केली. काही ठिकाणी अस मानले जाते की वसुबारसला आर्थिक समृद्धीसाठी व्रत केले जाते. ज्यामुळे घरातील सदस्यांना सुखसमृद्धी लाभते.