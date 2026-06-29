Vat Purnima 2026 : वटपौर्णिमा व्रताच्या कथेचं पुस्तक नाहीये? मग व्रत परिपूर्ण करण्यासाठी वाचा सत्यवान-सावित्रीची कथा ऑनलाइन

Vat Purnima Vrat Katha Online: दरवर्षी ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पौर्णिमेला, वटपौर्णिमा सण साजरा केला जातो. हिंदू धर्मात, धार्मिदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण सणांपैकी एक हा सण आहे. या दिवशी स्त्रिया आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी, सुख-समृद्धीसाठी वडाच्या झाडाची पूजा करतात आणि उपवासही धरतात. सर्व महाराष्ट्रीयन महिला आज मोठ्या भक्ती-भावाने आणि श्रद्धेने हा सण साजरा करतात. वटपौर्णिमा पूर्ण होण्यासाठी सगळ्या स्त्रिया सत्यवान-सावित्रीची कथा वाचतात. मात्र आजकालच्या धावपळीत आणि आज सोमवार असताना कथेचं पुस्तक घ्यायला विसरू शकतात. अशा वेळी व्रत अपूर्ण न ठेवता योग्य पद्धतीने आजचा सण साजरा करण्यासाठी ऑनलाइनच ही कथा वाचा..वटपौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्वहिंदू धर्मात वटपौर्णिमेला खूप महत्त्व आहे. या दिवशी विवाहित महिला वडाच्या झाडाची पूजा करतात आणि त्याला दोरा गुंडाळतात. वडाचं झाड दीर्घायुष्य आणि स्थिरतेचं प्रतीक मानलं जातं. पतीला उत्तम आरोग्य, दीर्घ आयुष्य लाभावं, कुटुंबात सुख-समृद्धी राहावी आणि वैवाहिक आयुष्य आनंदी असावं, या श्रद्धेने हे व्रत केलं जातं..Vat Purnima 2026: घराजवळ वडाचं झाड नाहीये? मग 'अशी' करा घरच्या घरीच वटपौर्णिमेची पूजा; जाणून घ्या सोपा उपाय.सत्यवान–सावित्रीची पौराणिक कथाविवाहानंतर एक वर्ष पूर्ण होताच भविष्यवाणीप्रमाणे सत्यवान जंगलात काम करत असताना अचानक बेशुद्ध पडला आणि त्याचे निधन झाले. त्यावेळी यमराज त्याचे प्राण घेण्यासाठी आले. मात्र सावित्रीने हार न मानता यमराजांच्या मागे जाण्याचा निर्णय घेतला.प्रवासादरम्यान सावित्रीने धर्म, सत्य आणि कर्तव्य यांवर आधारित अत्यंत शहाणपणाने संवाद साधला. तिच्या संयम, निष्ठा आणि विवेकाने प्रभावित होऊन यमराजांनी तिला अनेक वरदान देऊ केले.सावित्रीने सर्वप्रथम आपल्या सासू-सासऱ्यांचे राज्य आणि दृष्टी परत मिळावी, अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर तिने आपल्या वडिलांना पुत्रप्राप्तीचे वरदान मागितले. शेवटी तिने स्वतःला सत्यवानापासून शंभर पुत्र होण्याचे वरदान मागितले.यमराजांनी ते वरदान दिल्यानंतर त्यांना लक्षात आले की सत्यवान जिवंत नसल्यास हे वरदान पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी सावित्रीच्या निष्ठेसमोर नतमस्तक होत सत्यवानाचे प्राण परत केले. अशा प्रकारे सावित्रीने आपल्या बुद्धिमत्ता, धैर्य आणि अढळ विश्वासाच्या बळावर पतीला मृत्यूच्या दारातून परत आणल्याचे सांगितले जाते..सावित्री कोण होती?पौराणिक कथेनुसार सावित्री ही राजा अश्वपती यांची कन्या होती. ती रूपवान, बुद्धिमान, विदुषी आणि धर्मनिष्ठ होती. विवाहासाठी योग्य वर शोधताना तिने स्वतः सत्यवानाची निवड केली. मात्र महर्षी नारदांनी सत्यवानाचे आयुष्य अत्यंत अल्प असल्याचे सांगितले. त्याचे आयुष्य फक्त एक वर्ष उरल्याचे भाकीत असूनही सावित्री आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली आणि सत्यवानाशी विवाह केला..कथा वाचणे अनिवार्य आहे का?अनेक महिलांच्या मनात हा प्रश्न असतो की, वटपौर्णिमेच्या दिवशी सत्यवान–सावित्रीची कथा वाचली नाही तर पूजा पूर्ण होत नाही का?परंपरेनुसार वटपौर्णिमेच्या दिवशी ही कथा वाचण्याची किंवा ऐकण्याची प्रथा आहे. यामुळे व्रतामागचा अर्थ आणि सावित्रीची निष्ठा, धैर्य व समर्पण यांची आठवण होते. मात्र, सर्व धर्मग्रंथांमध्ये ही कथा वाचणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्टपणे सांगितलेले नाही.जर वेळ नसेल, तर संपूर्ण कथा वाचण्याऐवजी तिचा थोडक्यात सारांश वाचू शकता किंवा मनापासून तिचे स्मरण करू शकता. धार्मिक मान्यतेनुसार, पूजेत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे श्रद्धा, भक्ती आणि मनापासून केलेली प्रार्थना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.