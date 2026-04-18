Human Numerology : 'या' 4 मुलांकाचे लोक असतात सायको; भयानक सूडबुद्धी, यांच्याशी दुश्मनी करण्याआधी दहा वेळा विचार करा

न्यूमरोलॉजीमध्ये काही विशेष मुलांक असलेल्या व्यक्तींच्या स्वभाववैशिष्ट्यांबद्दल अनेकदा विशेष चर्चा केली जाते. अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक अंकाची आपली एक ऊर्जा असते जी व्यक्तीच्या मानसिकतेवर खोलवर परिणाम करते. काही विशिष्ट मुलांकांच्या व्यक्तींमध्ये सूड घेण्याची प्रवृत्ती किंवा अत्यंत तीव्र भावना असू शकतात ज्याला सामान्य भाषेत लोक सायको किंवा भयानक असे संबोधतात. हे लोक स्वभावाने अत्यंत जटिल असतात; ते जेवढे चांगले मित्र असू शकतात त्यापेक्षा कितीतरी पटीने भयानक शत्रू सिद्ध होऊ शकतात. त्यांच्याशी वैर करणे म्हणजे स्वतःसाठी संकट ओढवून घेण्यासारखे असते..मुलांक ४ज्यांचा मुलांक ४ असतो या अंकाचा स्वामी राहु आहे. मुलांक ४ चे लोक अत्यंत बुद्धिमान पण तितकेच अनपेक्षित असतात. हे लोक कधी काय करतील याचा अंदाज लावणे कठीण असते. जर कोणी यांचा विश्वासघात केला किंवा यांना अपमानित केले, तर हे लोक अत्यंत शांतपणे सूड घेण्याची योजना आखतात. यांची सूडबुद्धी दीर्घकाळ टिकणारी असते आणि ते योग्य संधीची वाट पाहून समोरच्याला असा धक्का देतात की ज्याची कल्पनाही कुणी केली नसेल..Ankshastra : 'या' 3 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड कृतघ्न; चांगुलपणाची कधीच करत नाहीत परतफेड, मित्र म्हणून मदत करण्यापूर्वी नक्की करा विचार.मुलांक ८या अंकाचा स्वामी शनी आहे. हे लोक स्वभावाने अत्यंत गंभीर, कष्टाळू आणि न्यायप्रिय असतात, पण त्यांच्याशी शत्रुत्व करणे सर्वात महाग पडू शकते. मुलांक ८ चे लोक सहजासहजी कोणाचे वाईट करत नाहीत, मात्र एकदा का कोणी त्यांच्या मनात उतरले की ते त्याला कधीही विसरत नाहीत. शनीच्या प्रभावामुळे त्यांचे सूड घेण्याचे तंत्र अत्यंत शिस्तबद्ध आणि संथ असते. ते समोरच्याला हळूहळू पण पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची ताकद ठेवतात..मुलांक ७ज्यांचा मुलांक ७ असतो. या अंकाचा स्वामी केतू आहे हे लोक अध्यात्मिक आणि संशोधक वृत्तीचे मानले जातात परंतु त्यांचा रागाचा पैलू अत्यंत भयानक असतो. मुलांक ७ च्या व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अत्यंत शक्तिशाली असतात. जर त्यांना कोणी दुखावले तर ते शारीरिक हिंसेऐवजी मेंटल गेम खेळण्यात माहीर असतात. ते समोरच्या व्यक्तीला मानसिक पातळीवर इतके त्रासदायक ठरू शकतात की, समोरच्याला आपली चूक सुधारेपर्यंत चैन पडत नाही. त्यांचे गूढ व्यक्तिमत्व त्यांना एक धोकादायक शत्रू बनवते..Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांना नसतो सरकारी नोकरीचा योग; तयारीत घालवतात अनेक वर्षे, पण खाजगी क्षेत्रात मिळतं मोठं यश.मुलांक २ज्यांचा मुलांक २ असतो या अंकाचा स्वामी चंद्र आहे. वरवर पाहता हे लोक अत्यंत शांत, भावूक आणि प्रेमळ दिसतात, पण हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद आणि कमजोरी आहे. मुलांक २ चे लोक जेव्हा भावूक होतात, तेव्हा ते टोकाचा विचार करतात. जर त्यांना प्रेम मिळाले नाही किंवा त्यांचा अपमान झाला, तर त्यांची संवेदनशीलता सायको थराला जाऊ शकते. त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्यावर ते स्वतःचा विचार न करता समोरच्याचे नुकसान करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्याशी वैर करणे धोक्याचे ठरते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.