Vel Amavasya 2025: 19 की 20 कधी साजरी केली जाणार 'वेळ अमावस्या' ? जाणून घ्या तारीख, धार्मिक महत्त्व अन् परंपरा

Vel Amavasya: वेळ अमावस्या, ज्याला अमावास्या असेही म्हणतात, हा सण मराठवाड्यातील शेतकरी समुदायामध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. प्रत्येक वर्षी मार्गशीर्ष महिन्यातील अमावास्येला हा उत्सव साजरा केला जातो. २०२५ मध्ये अमावस्या १९ डिसेंबर २०२५ रोजी आहे. काही प्रादेशिक पंचांगानुसार ही तारीख २० डिसेंबर देखील दाखविली जाते. .सणाचे वैशिष्ट्य काय?वेळ अमावस्येला शेतकरी ज्वारी, गहू, हरभरा, बाजरी आदी पिकांची पूजा करतात. या दिवशी शेतातील काळ्या आईची मनोभावे पूजा करून तिला गोडाधोडाचे नैवेद्य दाखवले जाते. नंतर सर्वजण वनभोजनाचा आनंद घेतात आणि पिकांच्या हंगामासाठी देवाला प्रार्थना करतात..Women Health Issues: महिलांनो सावध व्हा! लहान दिसणाऱ्या आरोग्य समस्या ठरू शकतात धोकादायक.परंपराशेतकऱ्यांनी आलेल्या पिकातील केवळ अडीच मुठी धान्य कापून पूजा करणे.शेताच्या कोपऱ्यात नैवेद्यासहित धान्याची पूजा करून मग बाकीचे कापणे..संध्याकळी ज्वारी टेंबा करून रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा इत्यादी पिकांच्या शुभतेसाठी देवाला प्रार्थना करणे.शहरी लोकांसाठी हा सण पर्वणीसमान असून शेतकऱ्यांकडून वनभोजनात सहभागी होतात..Tips For JEE Main Preparation: 12वी बोर्ड परीक्षेसोबत JEE Main ची तयारी कशी करावी? जाणून घ्या एक्सपर्टकडून.नैवेद्य काय बनवले जाते? वेळ अमावास्या हिवाळ्यात साजरी केली जाते. हिवाळा ऋतू शरीरासाठी पोषक मानला जातो. या दिवशी घराघरांत बाजरीची भाकरी, उंडे, मिक्स गरगठा तयार करतात यात हरभरा, बोर, वांगी, गाजर असे विविध फळभाज्या टाकून केले जाते. सणादरम्यान शेतकरी आणि निसर्गाची सखोल भागीदारी दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.