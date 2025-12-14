संस्कृती

Vel Amavasya 2025: 19 की 20 कधी साजरी केली जाणार 'वेळ अमावस्या' ? जाणून घ्या तारीख, धार्मिक महत्त्व अन् परंपरा

Religious Significance of Vel Amavasya: वेळ अमावस्या, ज्याला येळवस अमावस्या असेही म्हणतात. यंदा १९ डिसेंबर २०२६ रोजी साजरी करण्यात येणार आहे. हा मोठ्या प्रमाणत मराठवाड्यातील शेतकरी करतात
Religious Significance of Vel Amavasya

Religious Significance of Vel Amavasya

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Vel Amavasya: वेळ अमावस्या, ज्याला अमावास्या असेही म्हणतात, हा सण मराठवाड्यातील शेतकरी समुदायामध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. प्रत्येक वर्षी मार्गशीर्ष महिन्यातील अमावास्येला हा उत्सव साजरा केला जातो. २०२५ मध्ये अमावस्या १९ डिसेंबर २०२५ रोजी आहे. काही प्रादेशिक पंचांगानुसार ही तारीख २० डिसेंबर देखील दाखविली जाते.

Loading content, please wait...
Farmer
Hindu religion
Farm
Farmer news
gatari amavasya
religion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com