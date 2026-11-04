दिवाळीनंतर या ५ राशींचं नशीब चमकणार! शुक्र मार्गी होताच आर्थिक अडचणी दूर होणार

ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला धन, संपत्ती, ऐश्वर्य आणि भौतिक सुखांचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या स्थितीतील बदलाला विशेष महत्त्व आहे. सध्या शुक्र वक्री अवस्थेत असून, दिवाळीनंतर १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तो मार्गी होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, एखादा ग्रह वक्री असताना तो उलट दिशेने चालत असल्याचा भास होतो. तर मार्गी अवस्थेत ग्रहाची चाल पुन्हा सामान्य होते..शुक्राला दैत्यांचे गुरू शुक्राचार्य असंही म्हटलं जातं. पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, शुक्र हा शुभ ग्रह मानला जातो. मात्र, वक्री अवस्थेत त्याच्या शुभ प्रभावात काही प्रमाणात घट होते. या काळात अनेकांना आर्थिक अडचणी, पैशांची चणचण किंवा महत्त्वाच्या कामांमध्ये अडथळे जाणवू शकतात. शुक्र मार्गी झाल्यानंतर काही राशींच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवे मार्ग मिळण्यासोबतच रखडलेली आर्थिक कामंही मार्गी लागू शकतात..ZODIAC PREDICTIONS: मीन राशीत शनि-चंद्राची युती, तयार झाला विष योग; पुढचे ३ दिवस तुमच्या राशीसाठी कसे असणार? जाणून घ्या राशीभविष्य.मेष : शुक्र मार्गी झाल्यानंतर मेष राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक बाबतीत सकारात्मक बदल घडू शकतात. पैशांशी संबंधित योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. कर्जाचा भार कमी होऊ शकतो. जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याचे संकेत आहेत. गुंतवणुकीच्या नव्या संधीही मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी केलेल्या मेहनतीचं योग्य फळ मिळण्याची शक्यता आहे..कन्या : कन्या राशीच्या लोकांसाठी शुक्राची मार्गी चाल आर्थिक लाभाच्या संधी घेऊन येऊ शकते. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होण्याचे संकेत आहेत. काहींना पदोन्नती मिळू शकते. बऱ्याच काळापासून अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. भौतिक सुख-सुविधांमध्येही वाढ होऊ शकते..दिवाळीपूर्वी शुक्राचं राशीपरिवर्तन! नऊ राशींचं नशीब चमकणार, धनलाभासह प्रगतीचे योग.तुला : तुला राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या संधी मिळू शकतात. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर अनुकूल घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना व्यवसायाचा विस्तार करण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे उत्पन्न आणि नफ्यात वाढ होण्याचे संकेत आहेत. एखादी आनंदाची बातमीही मिळू शकते..धनु : धनु राशीसाठी शुक्र मार्गी होणं आर्थिकदृष्ट्या दिलासादायक ठरू शकतं. पैशांशी संबंधित रखडलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या कामात यश मिळू शकतं. कुटुंबीय आणि जवळच्या व्यक्तींची साथ मिळेल. व्यवसायातील अडचणी कमी होऊ शकतात. नवीन काम सुरू करण्यासाठीही हा काळ अनुकूल मानला जात आहे..कुंभ : कुंभ राशीच्या लोकांसाठी शुक्राची मार्गी चाल उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण करू शकते. करिअरमध्ये प्रगती करण्याची संधी मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते. उत्पन्नाचे नवे स्रोत मिळण्यासोबतच जुन्या मार्गांतूनही पैसा येण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नवीन करार किंवा मोठे व्यवहार करण्याची संधी मिळू शकते. योग्य निर्णय घेतल्यास आर्थिक फायदा होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.