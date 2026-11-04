संस्कृती

दिवाळीनंतर या ५ राशींचं नशीब चमकणार! शुक्र मार्गी होताच आर्थिक अडचणी दूर होणार

Venus Direct on November 14, 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार, एखादा ग्रह वक्री असताना तो उलट दिशेने चालत असल्याचा भास होतो. तर मार्गी अवस्थेत ग्रहाची चाल पुन्हा सामान्य होते.
Venus Direct 2026

Venus Direct 2026

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला धन, संपत्ती, ऐश्वर्य आणि भौतिक सुखांचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या स्थितीतील बदलाला विशेष महत्त्व आहे. सध्या शुक्र वक्री अवस्थेत असून, दिवाळीनंतर १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तो मार्गी होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, एखादा ग्रह वक्री असताना तो उलट दिशेने चालत असल्याचा भास होतो. तर मार्गी अवस्थेत ग्रहाची चाल पुन्हा सामान्य होते.

Loading content, please wait...
horoscope