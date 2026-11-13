उद्यापासून शुक्र मार्गी होणार, 'या' २ राशींच्या अडचणी वाढणार; कोणती काळजी घ्यावी?

शुक्र ग्रहाचं राशीतील स्थान आणि त्याच्या चालीचा परिणाम सर्व राशींवर होत असतो. सध्या शुक्र कन्या राशीत वक्री अवस्थेत आहेत. ३ ऑक्टोबरपासून त्यांची वक्री चाल सुरू असून, १४ नोव्हेंबरपासून शुक्र पुन्हा मार्गी होणार आहेत. म्हणजेच उद्यापासून शुक्राची चाल सरळ होईल. शुक्राचं वक्री अवस्थेतून मार्गी होणं बहुतांश राशींसाठी सकारात्मक ठरू शकतं. मात्र, धनु आणि मीन या दोन राशींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या राशींनी पुढील काळात प्रत्येक बाबतीत सावध राहणं गरजेचं आहे..धनु राशी : शुक्राच्या बदलत्या चालीचा धनु राशीच्या लोकांवर काहीसा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. या काळात आर्थिक व्यवहार आणि नातेसंबंधांमध्ये विशेष काळजी घ्यावी लागेल. अचानक एखाद्या कामासाठी मोठा खर्च करावा लागू शकतो. त्यामुळे पैशांचं नियोजन करताना घाई करू नका. जोडीदारासोबत छोट्या छोट्या कारणांवरून वाद होण्याची शक्यता आहे..पुढच्या पाच दिवसांत ५ राशींचं नशीब चमकणार! वक्री शुक्र देणार भरभरून लाभ, उत्पन्नाचे नवे मार्गही खुलणार.अशावेळी संयम ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल. नोकरीच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांसोबत मतभेद होऊ शकतात. त्यामुळे इतर गोष्टींकडे लक्ष न देता आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. कोणताही मोठा निर्णय घाईघाईत घेऊ नका. पैशांची देवाणघेवाण करतानाही पूर्ण विचार करा..मीन राशी : मीन राशीच्या लोकांसाठीही शुक्राची मार्गी चाल काही अडचणी घेऊन येऊ शकते. एखाद्या कामात अपेक्षित यश मिळण्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो. एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी नेहमीपेक्षा अधिक मेहनत करावी लागू शकते. आर्थिक बाबतीतही सावध राहणं आवश्यक आहे. अनावश्यक खर्च टाळा आणि पैशांचं नियोजन करा..Mangal Gochar 2026: मंगळ गोचरमुळे या राशींना होईल धनलाभ अन् वाढेल आत्मविश्वास.जोडीदारासोबत वाद झाल्यास जुन्या गोष्टी पुन्हा उकरून काढू नका. त्यामुळे छोट्या वादाचं मोठ्या भांडणात रूपांतर होऊ शकतं. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे परिणाम नीट समजून घ्या..ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, शुक्राच्या अनुकूलतेसाठी काही उपाय सांगितले जातात. दर शुक्रवारी लक्ष्मी मातेची पूजा करावी. तसेच पांढऱ्या रंगाच्या वस्तूंचं दान करावं. दररोज 'ॐ शुं शुक्राय नमः' या मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा. घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवावा. महिलांचा अपमान करू नये आणि कोणाशीही अपशब्द बोलू नयेत, असं सांगितलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.