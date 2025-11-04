संस्कृती

Shukra Transit: २६ नोव्हेंबरपर्यंत तूळ राशीत राहणार शुक्र; मेष, वृषभसह 'या' राशींवर होणार धनाचा वर्षाव

Shukra in Tula Rashi: २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, दैनंदिन आनंद, सौंदर्य, भव्यता यासाठी जबाबदार असलेला ग्रह शुक्र, स्वतःच्या राशीत म्हणजेच तूळ राशीत प्रवेश करेल आणि २६ नोव्हेंबरपर्यंत राहील आणि त्यानंतर तो वृश्चिक राशीत प्रवेश करेल
Monika Shinde
Updated on

