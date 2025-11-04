Shukra Transit: २६ नोव्हेंबरपर्यंत तूळ राशीत राहणार शुक्र; मेष, वृषभसह 'या' राशींवर होणार धनाचा वर्षाव

November Horoscope: २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, दैनंदिन आनंद, सौंदर्य, भव्यता यासाठी जबाबदार असलेला ग्रह शुक्र, स्वतःच्या राशीत म्हणजेच तूळ राशीत प्रवेश करेल आणि २६ नोव्हेंबरपर्यंत राहील आणि त्यानंतर तो वृश्चिक राशीत प्रवेश करेल. .याचा अर्थ असा की शुक्र ग्रह सुमारे २४ दिवस तूळ राशीत प्रवास करेल. शुक्राच्या राशीत असलेल्या भ्रमणामुळे, भविष्यात अनेक राशींना चांगले परिणाम मिळतील. सर्व १२ राशींसाठी हे भ्रमण कसे असेल ते जाणून घेऊया..UK University Scholarships: ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षण घ्यायचंय? या विद्यापीठात मिळणार आहे आकर्षक शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या नियम आणि अटी .मेषया काळात तुमच्या नात्यात गोडवा वाढेल. विवाह योग अधिक मजबूत होईल. तुम्हाला व्यावसायिक भागीदारीत यश मिळेल. अविवाहित लोकांसाठी शुभ प्रस्ताव येतील. कामाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठा आणि नफा वाढेल.वृषभतुम्ही तुमच्या शत्रूवर विजय मिळवाल, परंतु तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. कर्ज कमी करण्याची संधी मिळेल. विलासी वस्तूंवर पैसे खर्च करा. शेवटी, तुमचे काम हट्टी असले तरीही कीर्ती तुमच्यासोबत राहील.मिथुनशिक्षण, प्रेम आणि मुलांच्या नाशाशी संबंधित चांगली बातमी तुम्हाला मिळेल. विद्यार्थी आणि प्रेमसंबंधांसाठी हा काळ खूप अनुकूल आहे. नोकरी किंवा करिअरमध्ये नवीन संधी येऊ शकते.कर्कघरात शांती आणि आनंद राहील. नवीन घर, वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याची शक्यता आहे. यासंबंधीच्या बाबींमध्ये तोडगा निघेल. घरातील वातावरण आनंददायी राहील..सिंहधैर्य आणि आत्मविश्वास वाढवा. तुमची कार्यक्षमता सर्वांना प्रभावित करेल. नवीन काम सुरू होईल. प्रवासाचे योग आणि आध्यात्मिक क्षेत्राकडे आकर्षित झाले.कन्याआर्थिक लाभासाठी सर्वोत्तम पर्याय. तुमच्या म्हणण्यानुसार, फक्त कठीण परिस्थितीतच उपाय शोधता येतात. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारा, फक्त तुमचे खर्च भागवा. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि गैरसमज टाळा.तूळशुक्र तुमच्या स्वतःच्या राशीत असल्याने, हा काळ तुमच्यासाठी खूप शुभ आहे. व्यक्तिमत्व, आकर्षण आणि प्रतिष्ठा महत्त्वाची आहे. करिअरमध्ये प्रगती होईल. तुम्हाला एक नवीन करार, आदर आणि एक नाव मिळेल.वृश्चिकखर्च वाढतील पण त्यासोबत नवीन करारही होतील. परदेशाशी संबंधित काम करणाऱ्यांना विशेष फायदे मिळतील. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या, विशेषतः डोळ्यांशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात..Kantara Shooting Set Location: 'कांतारा' चित्रपटाचे खरे दृश्य पाहायचे आहे? मग या ठिकाणी नक्की भेट द्या; जाणून घ्या कसे पोहोचायचे एका क्लिकवर.धनुआर्थिक लाभ आणि प्रतिष्ठा. जुन्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. समाज बोट वाधेल. तुम्हाला मित्रांकडून मदत मिळेल आणि नवीन संपर्क फायदेशीर ठरतील.मकरतुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला उत्तम संधी मिळतील. पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. अधिकार वाढतील. सरकारी काम पूर्ण होईल. नोकरी किंवा व्यवसायासाठी उत्तम काळ.कुंभनशीब तुमच्या बाजूने आहे. तुम्हाला धर्म, अध्यात्म आणि स्थलांतराशी संबंधित फायदे मिळतील. समाजाकडून आदर मिळेल. प्रतिष्ठित लोकांशी संपर्क साधून तुम्हाला नवीन दिशा मिळेल.मीनआरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हा काळ थोडा संमिश्र आहे. आर्थिक बाबींमध्ये स्थिरता राखा, परंतु नातेसंबंधांमध्ये संयम ठेवा. वैवाहिक जीवनात सौम्यता आणि संवाद वाढवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.