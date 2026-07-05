पुढील २७ दिवस केतू-शुक्र युतीचा जबरदस्त प्रभाव; या 3 राशींवर होणार धनवर्षाव

ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र हा धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य आणि सुखसोयींचा कारक ग्रह मानला जातो, तर केतू हा अध्यात्म, वैराग्य आणि मोक्षाचा कारक मानला जातो. ४ जुलै २०२६ रोजी संध्याकाळी शुक्राने सिंह राशीत प्रवेश केला असून तेथे आधीपासून असलेल्या केतूसोबत त्याची युती झाली आहे. ही ग्रहस्थिती १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत राहणार असून या काळात काही राशींना विशेष लाभ मिळू शकतो, असे ज्योतिषतज्ज्ञांचे मत आहे..तूळ राशीतूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल ठरू शकतो. उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता असून आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल. नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त परदेश प्रवासाची संधी मिळू शकते. कुटुंबातील वातावरण आनंदी राहील आणि मित्रांचे सहकार्य लाभेल. मात्र, आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. गरज वाटल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..रविवार ठरणार खास! आयुष्मान योगामुळे 2 राशींची लागणार लॉटरी; जाणून घ्या तुमचं भविष्य.वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठीही ही युती सकारात्मक मानली जात आहे. करिअरमध्ये प्रगतीची संधी मिळू शकते आणि मेहनतीचे चांगले फळ मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभाचे योग आहेत. अविवाहित व्यक्तींना नवीन नात्याची सुरुवात होऊ शकते. मात्र, जोडीदाराच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे..वृषभ राशीवृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी वैवाहिक जीवनात सकारात्मक बदल दिसू शकतात. जोडीदारासोबतचे मतभेद कमी होण्याची शक्यता आहे. धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यात सहभाग वाढू शकतो. शुभ कार्यांसाठी खर्च होऊ शकतो. कुटुंबाशी संबंधित काही किरकोळ अडचणी जाणवू शकतात, त्यामुळे संयमाने निर्णय घेणे योग्य ठरेल..Sankashti Chaturthi 2026: सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे वृषभसह 'या' 4 राशींवर गणरायाची विशेष कृपा; अचानक होऊ शकतो धनलाभ!.काय करावे?या काळात महादेवाची नियमित पूजा करणे, शिवमंत्राचा जप करणे आणि श्रद्धेने प्रार्थना करणे शुभ मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.