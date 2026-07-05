संस्कृती

पुढील २७ दिवस केतू-शुक्र युतीचा जबरदस्त प्रभाव; या 3 राशींवर होणार धनवर्षाव

Venus-Ketu Conjunction in Leo 2026 :ही ग्रहस्थिती १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत राहणार असून या काळात काही राशींना विशेष लाभ मिळू शकतो, असे ज्योतिषतज्ज्ञांचे मत आहे.
Venus-Ketu Conjunction in Leo 2026

Venus-Ketu Conjunction in Leo 2026

esakal

Shubham Banubakode
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ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र हा धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य आणि सुखसोयींचा कारक ग्रह मानला जातो, तर केतू हा अध्यात्म, वैराग्य आणि मोक्षाचा कारक मानला जातो. ४ जुलै २०२६ रोजी संध्याकाळी शुक्राने सिंह राशीत प्रवेश केला असून तेथे आधीपासून असलेल्या केतूसोबत त्याची युती झाली आहे. ही ग्रहस्थिती १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत राहणार असून या काळात काही राशींना विशेष लाभ मिळू शकतो, असे ज्योतिषतज्ज्ञांचे मत आहे.

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