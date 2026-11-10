पुढच्या पाच दिवसांत ५ राशींचं नशीब चमकणार! वक्री शुक्र देणार भरभरून लाभ, उत्पन्नाचे नवे मार्गही खुलणार

शुक्र ग्रहाला सुख, संपत्ती, ऐश्वर्य आणि प्रेमाचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या स्थितीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम राशींवर होत असल्याचं सांगितलं जातं. सध्या शुक्र ग्रह कन्या राशीत वक्री अवस्थेत आहे. ३ ऑक्टोबरपासून शुक्राची ही उलटी चाल सुरू असून, पुढील पाच दिवसही तो याच अवस्थेत राहणार आहे. ज्योतिषांच्या मते, या काळात पाच राशींच्या लोकांना चांगले अनुभव येऊ शकतात. वक्री शुक्रामुळे काही राशींच्या करिअरमध्ये प्रगती होण्याची शक्यता आहे. तर काहींच्या आर्थिक अडचणी कमी होऊन नात्यांमधील तणावही दूर होऊ शकतो. .वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी पुढील पाच दिवस अनुकूल ठरू शकतात. नोकरी आणि वैयक्तिक आयुष्यात सकारात्मक बदल दिसू शकतात. पैशांशी संबंधित अडचणी कमी होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवे मार्ग मिळू शकतात. व्यावसायिकांनाही चांगली प्रगती करता येईल. मात्र, आर्थिक व्यवहारात मोठी जोखीम घेणं टाळावं..मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांची साथ मिळू शकते. आत्मविश्वास वाढल्याने कामगिरी सुधारेल. मात्र, सहकाऱ्यांशी बोलताना संयम ठेवणं गरजेचं आहे. रागाच्या भरात कोणताही निर्णय घेऊ नका. मोठा खर्च करण्याचा विचार असल्यास आधी बजेट तपासा..Venus Transit Astrology : शुक्राचे 'चित्रा' नक्षत्रात आगमन; मेषसह 4 राशींच्या आयुष्यात होणार धनवर्षाव, करिअरमध्येही मोठी प्रगती.कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नवी जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. पदोन्नतीबाबतही आनंदाची बातमी मिळू शकते. जोडीदारासोबत मतभेद असतील तर संवादातून ते दूर करण्याचा प्रयत्न करा. व्यवसायातील जुन्या प्रकल्पातून आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे..सिंह राशी : सिंह राशीच्या लोकांसाठी करिअरच्या दृष्टीने हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो. नोकरीतील अडचणी दूर होण्यास मदत मिळेल. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना नव्या संधी मिळू शकतात. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता असून, कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवता येतील..Moon Venus Conjunction Sky Event: चंद्रकोरीसोबत तेजस्वी शुक्राची दुर्मीळ युती; निरभ्र आकाशात नयनरम्य खगोलीय नजारा.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांना नोकरीत चांगले संकेत मिळू शकतात. रखडलेल्या कामांना वेग येईल. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याने अडकलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात बाहेरील व्यक्ती किंवा संपर्कांच्या माध्यमातून फायदा मिळू शकतो. ऐषारामाशी संबंधित एखादी आनंदाची बातमीही मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.