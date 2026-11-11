वक्री शुक्र करणार मालामाल! पुढील ४ दिवस 'या' ५ राशींना होणार धनलाभ, करिअरमध्ये प्रगती अन् सुखाचे दिवस

शुक्र ग्रह सध्या वक्री अवस्थेत असून त्याची ही उलटी चाल १४ नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहणार आहे. या काळात काही राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडू शकतात, असं ज्योतिषीय भाकीत सांगतं. पुढील चार दिवस वक्री शुक्राचा पाच राशींना विशेष लाभ मिळू शकतो. या राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक बाबी, नोकरी-व्यवसाय आणि वैयक्तिक नात्यांमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. .वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी पुढचे चार दिवस आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतात. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यासोबतच नात्यांमधील अडचणीही दूर होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत महत्त्वाची जबाबदारी मिळू शकते. बऱ्याच काळापासून ज्या संधीची वाट पाहत आहात, ती मिळण्याची चिन्हं आहेत. व्यवसायाचा विस्तार होण्याचीही शक्यता आहे. मात्र, मोठी आर्थिक जोखीम घेणं टाळा..मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी सुख-सुविधांमध्ये वाढ होण्याचे संकेत आहेत. नोकरी आणि घराशी संबंधित चिंता कमी होऊ शकतात. कामाचं कौतुक झाल्याने आत्मविश्वास वाढेल. मात्र, अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. मोठी खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी बजेट तपासा. आर्थिक निर्णय घेताना अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेणं फायदेशीर ठरेल..Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?.कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोकांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील अडचणी कमी होऊ शकतात. जोडीदारासोबत काही मतभेद असतील, तर संवादातून ते मिटवण्याची संधी मिळेल. व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल जाणवतील. आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे संकेत आहेत. व्यवसाय करणाऱ्यांची एखादी महत्त्वाची डील पूर्ण होऊन फायदा होऊ शकतो..सिंह राशी : सिंह राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगतीची संधी मिळू शकते. वरिष्ठांची साथ मिळाल्याने कामात सुधारणा होईल आणि आत्मविश्वास वाढेल. नवीन नोकरी किंवा चांगली ऑफर मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या कामातील अडथळेही कमी होऊ शकतात. मात्र, कोणताही निर्णय घाईत घेऊ नका. कुटुंबासाठी वेळ काढणंही शक्य होईल..Mangal Gochar 2026: मंगळ गोचरमुळे या राशींना होईल धनलाभ अन् वाढेल आत्मविश्वास.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांना नोकरीतून चांगली बातमी मिळू शकते. आर्थिक लाभाचे योग असून जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. पैशांशी संबंधित अडचणी कमी होतील. रखडलेली नाती पुन्हा सुधारण्याची संधी मिळेल. जोडीदारासोबत निवांत वेळ घालवता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.