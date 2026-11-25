शुक्र ग्रहाला प्रेम, सुख-सुविधा, ऐश्वर्य आणि कलेचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या स्थितीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असल्याचं सांगितलं जातं. सध्या शुक्र ग्रह तूळ राशीत असून, पंचांगानुसार २० जुलै २०२७ पर्यंत तो उदय अवस्थेत राहणार आहे. .ज्योतिषीय गणनेनुसार, शुक्राच्या या स्थितीमुळे सात राशींच्या लोकांसाठी पुढील काळ अनुकूल ठरू शकतो. काहींना आर्थिक लाभाच्या संधी मिळतील, तर काहींच्या कामात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. शुक्राच्या उदय अवस्थेचा सात राशींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या राशींना कोणत्या बाबतीत फायदा मिळू शकतो, ते जाणून घेऊया..कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिक दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. उत्पन्नाचे नवे मार्ग मिळण्याची शक्यता असून, पैशांच्या बाबतीत दिलासा मिळू शकतो.मेष राशी : मेष राशीच्या लोकांचा मान-सन्मान वाढू शकतो. गुंतवणुकीच्या नव्या संधी मिळण्यासोबतच कमाईतही वाढ होण्याचे संकेत आहेत..Moon Venus Conjunction Sky Event: चंद्रकोरीसोबत तेजस्वी शुक्राची दुर्मीळ युती; निरभ्र आकाशात नयनरम्य खगोलीय नजारा.धनु राशी : धनु राशीच्या लोकांसाठी सकारात्मक काळ राहण्याची शक्यता आहे. मन प्रसन्न राहील आणि आर्थिक लाभाच्या संधी मिळू शकतात.कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांसाठी शुक्राची स्थिती शुभ मानली जात आहे. मात्र, आर्थिक व्यवहार करताना घाई न करता प्रत्येक निर्णय विचारपूर्वक घेणं महत्त्वाचं ठरेल..मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या बाबतीत चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाजूही सुधारू शकते.तूळ राशी : तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. विशेषतः व्यावसायिकांना चांगले गुंतवणूकदार मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्यवसाय वाढवण्याच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात..Venus Transit Astrology : शुक्राचे 'चित्रा' नक्षत्रात आगमन; मेषसह 4 राशींच्या आयुष्यात होणार धनवर्षाव, करिअरमध्येही मोठी प्रगती.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांना विविध कामांमध्ये यश मिळण्याचे संकेत आहेत. बँकेतील बचत वाढवण्यासाठी नव्या संधी मिळू शकतात. आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.