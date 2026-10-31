शुक्राचा कन्या राशीत प्रवेश; सिंह राशीसह ४ राशींचे नशीब पालटणार! पैसा येणार, रखडलेली कामंही पूर्ण होणार

ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रहाचा संबंध धन, सुख-संपत्ती, प्रेम आणि नातेसंबंधांशी जोडला जातो. त्यामुळे शुक्राच्या राशीतील बदलाचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होत असल्याचं मानलं जातं. सध्या शुक्र तूळ राशीत असून, ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तो कन्या राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशीत शुक्र १७ दिवस राहणार आहे. विशेष म्हणजे, ३ ऑक्टोबरपासून शुक्र वक्री होणार असून १४ नोव्हेंबरपर्यंत त्याची ही स्थिती कायम राहणार आहे. .ज्योतिषीय गणनेनुसार शुक्राच्या या भ्रमणामुळे चार राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, शुक्राच्या या बदलामुळे आर्थिक व्यवहारांबाबत लोक अधिक सजग होतील. अनावश्यक खर्च टाळून बचतीकडे कल वाढेल. पैशांसोबतच वैयक्तिक नातेसंबंध सुधारण्याच्या दृष्टीनेही हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो..TAURUS MONTHLY HOROSCOPE: वृषभ राशीसाठी नोव्हेंबर महिना कसा असणार? नोकरी, पैसा, कुटुंब आणि आरोग्याबाबत जाणून घ्या.सिंह राशी : शुक्राच्या गोचरामुळे सिंह राशीच्या लोकांसाठी चांगल्या संधी निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत. उत्पन्न आणि खर्च यांचा योग्य ताळमेळ साधता येईल. विनाकारण होणारा खर्च कमी झाल्याने बचत वाढवण्याची संधी मिळेल. कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवता येतील. एखाद्या व्यक्तीसोबत मतभेद झाले असतील, तर संवादातून ते दूर होण्याची शक्यता आहे..कन्या राशी : या राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचं गोचर फायदेशीर ठरू शकतं. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळण्याची शक्यता असून, स्वतःमधील कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळेल. व्यक्तिमत्त्व आणि संवादकौशल्यात सुधारणा होईल. व्यावसायिकांना जुन्या संपर्कांचा फायदा होऊ शकतो. आर्थिक परिस्थितीही हळूहळू सुधारण्याचे संकेत आहेत..वृश्चिक राशी : वृश्चिक राशीच्या लोकांना या काळात काही सकारात्मक अनुभव येऊ शकतात. यापूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. रखडलेली कामं पूर्ण होऊ शकतात. जुन्या अडचणी कमी होतील. खर्च आणि बचत यांच्यात संतुलन राखता येईल. मानसिक शांतता मिळाल्याने कामातही लक्ष लागेल..Taurus Horoscope 2026 : प्रेमात आणि विवाहात अजिबात घाई नको! वृषभ राशीसाठी 2026 मधील आगामी काळ आव्हानात्मक; नुकसान टाळण्यासाठी 'या' गोष्टींची घ्या काळजी.धनु राशी : धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो. नवीन ओळखी भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात. उत्पन्नाचे नवे मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे. रखडलेलं काम पूर्ण झाल्याने मनावरील ताण कमी होईल. नोकरीतील कामाचा दबाव कमी होण्यासोबतच अनावश्यक खर्चावरही नियंत्रण मिळवता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.