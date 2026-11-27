शुक्र ग्रहाला धन, प्रेम आणि सुख-सुविधांचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या राशीतील बदलाचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असल्याचं सांगितलं जातं. २२ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजून ३८ मिनिटांनी शुक्राने तूळ राशीत प्रवेश केला आहे. पुढील ३५ दिवस शुक्र याच राशीत राहणार आहे. शुक्र तूळ राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा मालव्य राजयोग तयार होतो. हा योग शुभ मानला जात असला, तरी त्याचा फायदा प्रत्येक राशीला होईलच असं नाही. या गोचरामुळे वृषभ, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांच्या अडचणी वाढू शकतात. या काळात नेमकी कोणती काळजी घ्यावी आणि कोणते उपाय करावेत, ते जाणून घेऊया..वृषभ राशी : शुक्राचं तूळ राशीतील गोचर वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आरोग्याच्या दृष्टीने त्रासदायक ठरू शकतं. या काळात हार्मोन्सशी संबंधित समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शरीरात जाणवणाऱ्या छोट्या-मोठ्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नका. आपल्या दैनंदिन दिनक्रमासोबतच खाण्यापिण्याच्या सवयींकडेही लक्ष द्या. त्रास वाढल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यास उशीर करू नका..Moon Venus Conjunction Sky Event: चंद्रकोरीसोबत तेजस्वी शुक्राची दुर्मीळ युती; निरभ्र आकाशात नयनरम्य खगोलीय नजारा.वृश्चिक राशी : या राशीच्या लोकांना अनावश्यक खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे आर्थिक बजेट बिघडण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक आयुष्यातही काही कारणांमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. जोडीदारासोबत छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून वाद होणार नाहीत, याची काळजी घ्या. पैशांशी संबंधित निर्णय घेताना घाई करू नका..मीन राशी : मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ काहीसा आव्हानात्मक असू शकतो. या काळात दुखापत होण्याची शक्यता असून, एखाद्या व्यक्तीसोबत अस्वस्थ करणारी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे इतरांशी बोलताना आणि वागताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जात आहे..Venus Transit Astrology : शुक्राचे 'चित्रा' नक्षत्रात आगमन; मेषसह 4 राशींच्या आयुष्यात होणार धनवर्षाव, करिअरमध्येही मोठी प्रगती.उपायशुक्राच्या नकारात्मक प्रभावांपासून बचाव करण्यासाठी शुक्रवारी लक्ष्मीमातेची पूजा करावी. देवीला पांढरी फुलं अर्पण करून खिरीचा नैवेद्य दाखवावा. गरजू लोकांना पांढरे कपडे आणि पांढऱ्या मिठाईचे दान करावे. घरात स्वच्छता ठेवावी. महिलांशी आदराने वागावे आणि कोणालाही कठोर शब्द बोलणं टाळावं. या उपायांमुळे शुक्राचे नकारात्मक प्रभाव कमी होतात, अशी ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.