नोव्हेंबर महिन्याचा शेवट काही राशींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, २२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शुक्र ग्रह पुन्हा एकदा तूळ राशीत प्रवेश करणार आहेत. विशेष म्हणजे, तूळ ही शुक्राची स्वतःची रास असल्याने या राशीत त्यांची स्थिती मजबूत मानली जाते. याआधी शुक्र कन्या राशीत गेले होते. आता पुन्हा तूळ राशीत आल्याने त्यांच्या गोचराचा परिणाम काही राशींवर दिसू शकतो..ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला धन, वैभव, प्रेम, विवाह आणि सुख-सुविधांचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या या राशीबदलाचा परिणाम आर्थिक स्थिती, नोकरी, व्यवसाय आणि वैयक्तिक नात्यांवर होण्याची शक्यता आहे. शुक्र २२ नोव्हेंबरपासून १ जानेवारी २०२७ पर्यंत तूळ राशीत राहणार आहेत..Moon Venus Conjunction Sky Event: चंद्रकोरीसोबत तेजस्वी शुक्राची दुर्मीळ युती; निरभ्र आकाशात नयनरम्य खगोलीय नजारा.तूळ आणि वृषभ या दोन्ही राशींचा स्वामी शुक्र आहे. त्यामुळे तूळ राशीत शुक्राचं वास्तव्य अनुकूल मानलं जातं. या राशीचा संबंध प्रेम, भागीदारी, नाती आणि ऐषआरामाशी जोडला जातो. वक्री चाल संपवल्यानंतर शुक्र पुन्हा तूळ राशीत येत असल्याने या गोचराकडे ज्योतिषीय दृष्टीने विशेष महत्त्व दिलं जात आहे..या ५ राशींना मिळू शकतो फायदामेष : वैवाहिक जीवनातील तणाव कमी होऊन जोडीदारासोबतचे संबंध सुधारू शकतात. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. विवाहासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते.वृषभ : नोकरीतील कामाचा ताण कमी होऊ शकतो. नोकरी बदलण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. विरोधकांच्या अडचणींवर मात करता येईल. मात्र, खर्चावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे..Mercury Venus Moon consciousness : श्रीगणेश जयंतीचा आत्मसंवाद साधू या!.मिथुन : विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले परिणाम मिळू शकतात. प्रेमसंबंधांमधील गैरसमज दूर होण्याची शक्यता आहे. लेखन, मीडिया आणि कला क्षेत्रातील लोकांना नव्या संधी मिळू शकतात.कन्या : अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक प्रश्न सुटू शकतात. नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संपर्कांचा फायदा होऊ शकतो.धनु : उत्पन्न वाढण्याचे संकेत आहेत. नोकरीत बढती किंवा पगारवाढीची संधी मिळू शकते. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक मिळण्याची शक्यता आहे..इतर राशींवरही होणार परिणामतूळ राशीच्या व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल दिसू शकतात. कर्क राशीच्या घरातील सुख-सुविधा वाढू शकतात, तर सिंह राशीला नवीन संपर्कांचा फायदा होईल. वृश्चिक राशीने खर्च सांभाळावा. मकर राशीला करिअरमध्ये संधी मिळू शकते. कुंभ राशीसाठी प्रवास आणि उच्च शिक्षण महत्त्वाचं ठरेल. मीन राशीने आर्थिक व्यवहारात सावध राहावं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.